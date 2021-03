El regreso de Aranda: formará el Frente Renovador en San Juan y dice que Massa se lo pidió

A casi un año y medio de haber dejado la intendencia de la Capital, Franco Aranda volvió a aparecer en el mundo de la política. Es que el ex jefe comunal se presentó públicamente como el encargado de formar en San Juan el Frente Renovador por expreso pedido de Sergio Massa.

El ex jefe comunal aclaró que el presidente de la Cámara de Diputados le propuso armar una estructura en la provincia pero mirando en integrarse al Frente de Todos, no en la vereda de enfrente. "Massa me pidió armar el Frente Renovador en San Juan y Uñac estuvo de acuerdo”, aseguró en diálogo con Canal 13 San Juan.

También comentó cómo se gestó esta decisión que se tomó cuando estuvo en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo charlando con Massa, a quien considera un amigo desde hace muchos años. "Nunca perdimos la relación. Conversé con quien conduce el Frente de Todos en San Juan que es el gobernador Sergio Uñac y damos los primeros pasos para dar el Frente Renovador en San Juan para fortalecer el Frente de Todos", aseguró.

En ese sentido, destacó que esta decisión de Massa no tiene que ver con que quiera ser candidato a presidente en el año 2023, ya que se trata de una “de las patas fuertes del Frente Todos”. En ese sentido señaló que está dialogando con dirigentes en los departamentos y una vez que estén todos, se lanzará el Frente.

"Sergio Massa es un hombre de la política y es normal que quiera seguir armando. Hoy él es una de las patas fuertes del Frente de Todos, están Alberto Fernández, Cristina y para mí el tercero es Sergio”, agregó.

Por otro lado, destacó que Uñac y Massa "tienen buena relación", según lo que pudo averiguar. De igual modo descartó que esté buscando alguna candidatura en las próximas elecciones, ya que la idea es poder fortalecer el espacio y aportar una mayor consolidación.

Finalmente aseguró que extraña un poco el trabajo que tenía en la intendencia pero que a la vez le sirvió para recuperar tiempo con su familia y para analizar qué decisiones se tomaron mal como para perder las elecciones. “En la derrota aprendí mucho más”, aseveró.