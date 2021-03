Paro de ATSA y crisis en sanatorios: empresarios temen que varios cierren en San Juan

En la jornada que ATSA San Juan, el gremio del personal de la salud (excepto médicos), adhiere a la huelga dispuesta a nivel nacional en reclamo de mejoras salariales, el presidente del Colegio Médico, Mario Penizzoto aseguró que "por la pandemia, todos los sanatorios tuvieron que afrontar un aumento desmedido de los costos operativos, tanto en la cantidad de insumos como en el valor de los insumos. Además, las obras sociales y prepagas congelaron sus valores y no acompañaron ese incremento. Es por eso que los sanatorios estamos en una situación de vulnerabilidad en la que no podemos afrontar estos aumentos. Si esta situación no mejora, muchos sanatorios van a tener que cerrar porque no pueden afrontar los gastos por los aranceles que las obras sociales".

En diálogo con Radio Colón, Penizotto se refirió al paro de ATSA: "Ayer tuvimos una reunión en la Subsecretaría de Trabajo en la que se dejó establecida que se iba a garantizar todas las urgencias o cirugías programadas". Y aclaró que "el paro surgió por una reunión de FATSA a nivel nacional con la ministra de Salud, en la que no se llegó a un acuerdo en las paritarias y así se comenzaron con las medidas de fuerza en todo el país".