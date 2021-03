Mauricio Macri: “Si Perón estuviera acá, se anotaría en Juntos por el Cambio”

Sí, lo dijo. El ex presidente argentino Mauricio Macri aseguró que si Juan Domingo Perón estuviera vivo, estaría militando en Juntos por el Cambio y no en el Partido Justicialista en virtud de los valores que expresó durante sus mandatos.

“Si Perón estuviese hoy acá, diría “me anoto en Juntos por El Cambio””, aseguró uno de los líderes del polo opositor en una reportaje realizado por Jorge Lanata en el marco de la presentación del libro del ex jefe de Estado “Primer Tiempo”.

“Este peronismo actual representa a los que no trabajan y nosotros representamos a los que quieren trabajar, a los millones que piden un trabajo decente. Al trabajar, existís, trascendés... Si dependés de lo que te dan, te someten, te humillan... Eso es lo que hace el populismo”, planteó.

Macri dijo además que su gobierno hubiera gestionado mejor el arribo de vacunas de acuerdo a sus relaciones con las principales economías del mundo y calificó el proceso político y económico actual como “la destrucción final”.

El otrora jefe de Gobierno evitó responder sobre una presunta postulación presidencial en 2023. “Es algo que hoy no puedo responder”, introdujo. Aunque luego analizó: “Ese amor a mi país le ha costado muchísimo a mi familia, pero no me voy a morir sin ver a la Argentina en el lugar que debe estar”.

La noche trágica del 11 de agosto

Al hablar sobre aquellas elecciones, Macri indicó: “El 11 de agosto fue una noche trágica porque sabía que el mundo se iba a ir”.

“El kirchnerismo confirmó la visión que tenía el mundo de él, nos van enterrando cada vez más en la posibilidad de salir adelante. El lunes ese, la Casa Rosada parecía gobernada por fantasmas. Iba a ser un retroceso muy duro y tuve que cuestionarme qué otras cosas pude haber hecho para convencer a los argentinos de que volver atrás iba a ser así de doloroso”, añadió.

Elecciones 2021 y 2023

Macri fue consultado en varias oportunidades sobre su futuro, aunque evitó directamente si será candidato. “Lo importante en mi rol actual es el compromiso con millones de argentinos, en los que creen con convicción que pueden mejorar, superarse y estar más cerca de ser felices. A todos ellos les quise decir que ese cambio puede continuar, y ese es mi compromiso”, enfatizó.

“Este país no se transforma con una sola persona. Tiene que haber internas en Juntos por el Cambio, es fundamental. ¿Cuándo se desarrolla más una persona? Hay que competir para sacar lo mejor de cada uno”, aseguró Macri ante la posibilidad de internas dentro de su partido.

Sobre la posibilidad de ser candidato a legislador, allí fue más contundente: “Creo que alguien que fue Presidente, no corresponde. Tienen que surgir nuevas propuestas, nuevos liderazgos, con un espacio abierto para enfrentar al status quo”.

