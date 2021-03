Uñac y otros referentes de la política sanjuanina opinaron sobre el discurso de Alberto

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y el tradicional discurso resaltó metas conseguidas por su Gobierno, puso como prioridad la salud en tiempos de pandemia, dejó algunos recados para la oposición y alentó a todos los argentinos a buscar un mejor horizonte de manera conjunta.

Durante poco más de dos horas el máxima mandatario se dirigió a los presentes en el recinto como a todos los argentinos que lo pudieron seguir a través de diferentes medios. El gobernador Sergio Uñac y otros referentes sanjuaninos de la política, de diferente color, dieron su opinión sobre el discurso brindado por Fernández.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan

El gobernador Sergio Uñac siguió el discurso del presidente Fernández desde Casa de Gobierno y minutos después de su finalización compartió su parecer a través de las redes: "Felicitaciones presidente @alferdezok por esta Apertura de Sesiones. Consideramos muy positivo el Acuerdo Federal Minero, porque traerá más y mejor inversión para las distintas provincias y, por supuesto, para San Juan. También sentimos este acompañamiento con la modificación del impuesto a las ganancias que beneficiará a todas aquellas personas que día a día trabajan y apuestan por nuestra tierra".

Consideramos muy positivo el Acuerdo Federal Minero, porque traerá más y mejor inversión para las distintas provincias y, por supuesto, para San Juan.

"Sabemos de tu compromiso con la Argentina Federal, y lo sentimos cuando asististe a nuestra provincia a horas de haber ocurrido el terremoto. Para poner a la Argentina de pie necesitamos la voluntad transformadora de construir un país antisísmico para todos, basándonos en el respeto mutuo. Estamos seguros que trabajando juntos lograremos la tan anhelada unidad nacional para salir adelante", agregó Uñac.

Roberto Basualdo, senador nacional

El senador nacional Roberto Basualdo fue uno de los que estuvo presente en el Congreso durante el discurso de Alberto y resaltó: "Entiendo que la pandemia obligó al Gobierno a poner la salud de los argentinos como prioridad máxima, desde marzo del año pasado, y eso está muy bien. Se tomaron medidas económicas y de acción social acordes para hacer frente a las dificultades que iban de la mano con la paralización de las actividades económicas, producto del aislamiento. Hoy hay que trabajar en unidad para ir saliendo de a poco hacia una nueva normalidad. Ahora hay que pensar en reactivar la economía en serio, en dar impulso al sector económico para disminuir el 40.9 de pobreza actual, y dar un fuerte impulso a la producción y a la generación de empleo. Coincido con el Presidente en que la inflación es un problema multicausal, por eso celebro que próximamente vamos a debatir sobre la baja al impuesto a las ganancias, que va a aliviar el bolsillo de más de 1 millón 200 de personas".

Me hubiera gustado escuchar menos críticas al Gobierno anterior, y más propuestas de Gobierno que lleven tranquilidad a los argentinos

"Me hubiera gustado escuchar menos críticas al Gobierno anterior, y más propuestas de Gobierno que lleven tranquilidad a los argentinos. Menos alimentar la grieta política, para aprovechar la oportunidad de hablarle a la gente, que bajo este contexto de pandemia vive con mucha incertidumbre, miedo a contagiarse, no tener vacuna, perder el trabajo, que los precios suban más como la inseguridad. No todas esas inquietudes fueron respondidas. En el marco de la pandemia por el Covid-19, coincido en que esta batalla aún no terminó y que tenemos que seguir cuidándonos. Desde el primer día mi compromiso es trabajar para que el país salga adelante, poniéndome a disposición y siendo una oposición constructiva, donde prime el diálogo y el respeto, de cara a las necesidades de la gente", añadió Basualdo.

Graciela Caselles, diputada nacional PJ

La diputada nacional Graciela Caselles consideró que fue "un mensaje muy positivo, con mucha fuerza y convicción que expresa claramente el agradecimiento y valoración a todo el pueblo argentino que ha dejado todo para salir adelante en este año de pandemia y una fuerte crítica a todos aquellos sectores concentrados de poder que buscan dividir y crear incertidumbres. Un mensaje que permite observar todo lo realizado en temas de seguridad social, salud y desarrollo económico para poder enfrentar y mitigar el impacto de esta pandemia y lo heredado del gobierno anterior. Una fuerte decisión de eliminar privilegios, de reconocer la actual política de desendeudamiento y a juzgar judicialmente a aquellos responsables del mayor endeudamiento de la Argentina".

Muy importante la lucha para eliminar la violencia contra la mujer y todo tipo de marginación.

"Creo que es mensaje con mucho optimismo, que plantea una visión integral del país a partir del desarrollo integral del mismo, que pone como ejes principales, el desarrollo de nuestra industria, una economía generadora de fuentes de trabajo, de la obra público, del consumo, de la industria del conocimiento, el desarrollo científico, de la educación, salud, contención de los sectores vulnerables, de la eliminación de privilegios, de la lucha por erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, de permitir una infancia saludable, con jóvenes realizándose, que defiende los derechos humanos, que abre el diálogo al mundo. Hizo una convocatoria a la unidad nacional a partir de la diversidad de pensamientos y situaciones y que pone como ejemplo a nuestro pueblo, EL SANJUANINO, como ejemplo de salir adelante ante la adversidad", añadió Caselles.

Eduardo Cáceres, diputado nacional

El diputado nacional Eduardo Cáceres también siguió atentamente el mensaje que brindó Fernández: "Se caracterizó por lo confrontativo y las críticas, pero lo que los argentinos necesitamos es la unidad y superar la grieta para salir adelante".

La mayoría esperaba escuchar un plan económico para salir de la crisis, que no estuvo

"La mayoría esperaba escuchar un plan económico para salir de la crisis, que no estuvo. Hay que dejar de lado también los embates políticos y para la tribuna si queremos una Argentina unida como dice desde su campaña Fernández", completó Cáceres.

Enzo Cornejo, diputado provincial y presidente del PRO en San Juan

El diputado provincial Enzo Cornejo, quien también ostenta el cargo de presidente del PRO en San Juan, fue crítico con el discurso del primer mandatario argentino: "La verdad un discurso donde pasados 14 meses desde su asunción, Alberto Fernandez sigue apelando a la herencia (de Macri, sin tener presente los 12 años de los Kirchner bajo el poder). Un presidente que sigue escudándose en una pandemia, donde por su falta de políticas de emergencia fundió a millones de argentinos, un presidente que continúa sin reconocer una pobreza del más del 40% en el país".

Estamos frente a un gobierno que no admite y reconoce errores, que no castiga el abuso de poder.

"Estamos frente a un gobierno que no admite y reconoce errores, que no castiga el abuso de poder, lo apaña, es una burla que en su discurso celebre y aplauda la labor del personal de salud mientras a espaldas de médicos y todo el personal sus propios funcionarios desvíen vacunas para beneficio personal. Para finalizar coincido con muchos argentinos que salimos una vez más el 27 de Febrero a decir basta, en que estamos frente al peor gobierno de la historia", terminó exponiendo Cornejo.

Marcelo Orrego, diputado nacional

El diputado nacional Marcelo Orrego consideró que el discurso de Alberto Fernández: "No transmitió esperanza ni rumbo". El titular del bloque Producción y Trabajo lamentó que el presidente no haya presentado un plan económico que permita llevar previsibilidad “para que todos los argentinos sepamos cuál será el rumbo”, y que el discurso sólo haya “fogoneado la grieta”. “En un momento tan difícil, como el que estamos atravesando, creo que los argentinos esperábamos y merecíamos un discurso más humilde, que busque la unidad. Lamentablemente nos quedamos con las ganas”, remarcó Orrego.

El discurso del presidente no transmitió esperanza ni rumbo.

Como positivo, el legislador del interbloque Juntos x el Cambio, rescató la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, la decisión de elevar el mínimo no imponible, eliminar retenciones a las economías regionales y la revisión del impuesto a las ganancias para eximir a ciertos sectores, las propuestas sobre desdolarizar las tarifas, recategorizar a los monotributistas, impulsar al sector de la economía del conocimiento, la educación y la ciencia.

Cristina López Valverde, senadora nacional

La senadora nacional del Frente de Todos, Cristina López Valverde dijo que el discurso de apertura de sesiones tuvo "anuncios importantes, pero no grandilocuentes porque no serían creíbles". La parlamentaria hizo un recorrido por el complicado panorama en el que se encuentra la Argentina: "Estamos pasando por una pandemia y estamos atravesando la negociación por una deuda descomunal que contrajo el gobierno anterior". Sobre los anuncios, enfatizó en que el Presidente reconoció los errores que se han cometido, "entre ellos el de la vacuna VIP". Además, señaló como positivo todo lo relativo a políticas de la producción, "entre ellas mencionó Vaca Muerta y nos habló de exportar la electromovilidad".

Hizo anuncios importantes, pero no grandilocuentes porque no serían creíbles.

Francisco Guevara, diputado nacional

El diputado nacional del Frente de Todos, Francisco Guevara, comentó que el discurso presidencial lo "dejó más que conforme" porque "dejó en claro en qué situación se tomó el gobierno allá por 2019". Y consideró que Fernández "hizo un patallazo también de todo lo que se trabajó durante la pandemia" y enumeró las medidas favorables a los sectores más dañados: "Hubo IFE, ATP, y se logró que más de dos millones de personas no queden en la pobreza extrema". También focalizó en los anuncios que marcan el rumbo del país: "Lo del impuesto a las ganancias es un claro mensaje al alivios fiscal, al alivio tributario para las personas". Por otro lado, hizo hincapié en la producción "como la fabricación de automóviles híbridos".