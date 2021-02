Desde el comercio se quejan del paro de colectivos

Desde primera hora de este viernes, la UTA realiza un paro de colectivos por tiempo indeterminado en San Juan, por falta de pago de sueldos, y uno de los sectores más afectados por la medida es el comercio sanjuanino.

Al respecto, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, expresó en diálogo con AM1020: "Tenía la esperanza que se arregle, pero la verdad que esto se transforma en un problema importante para el sector. No es fácil para los empleados de comercio llegar hasta sus puestos de trabajo, dado que la mayoría se movilizan utilizando el transporte público y al no contar con el servicio deben tomarse un remís y muchos de ellos no pueden hacerle frente al gasto".

Además, Hermes hizo hincapié en las pérdidas que el paro de colectivos genera en el comercio: "La mayoría de los clientes se trasladan en colectivos, es un golpe muy fuerte"

"Siempre en estas situaciones hemos visto la predisposición de los trabajadores, vemos la voluntad de cómo se organizan entre ellos para poder llegar a sus lugares de trabajo. Si alguno tiene auto trae a varios compañeros de la zona, o si vienen en moto traen a un compañero, pero muchos de ellos no tienen como llegar y es entendible", finalizó.