En el PRO local dicen que Bullrich ya está manejando el caso Cáceres-Martinazzo

"Es un tema muy sensible que arranca entre dos privados. El viernes yo hice un pedido para que el Tribunal de Disciplina eleve un informe a las autoridades nacionales, siendo que el Tribunal de Disciplina tiene autoridades superiores. Por eso ayer se remitió esta información al partido nacional y a la presidenta del partido, Patricia Bullrich y a (el secretario general del PRO) Eduardo Macchiavelli", aseguró el presidente del PRO local, Enzo Cornejo, sobre el caso de la denuncia que hizo la dirigente Gimena Martinazzo contra el diputado nacional Eduardo Cáceres por violencia de género.

Cornejo dijo que es un tema que se está tratando en la Justicia y en el Tribunal de Disciplina del PRO local, compuesto por 5 personas en San Juan. "Hay una cuestión de tiempos que no son los que todo el mundo buscaría para solucionar cualquier inconveniente pero el partido aceptará tanto lo que se decida en sede judicial como administrativa", reconoció en diálogo con Radio Colón.

También Cornejo opinó que "este es un tema tan sensible que es confidencial. El tribunal de disciplina es un órgano independiente que tiene que actuar con cierta confidencialidad y está cumpliendo todos los pasos que prevé el protocolo de violencia que tiene el PRO. Estamos totalmente en contra de la violencia no solo de genero sino también la política dentro del partido. No solo trabajamos en prevenir sino también en sancionar la violencia dentro del partido".

El presidente del macrismo local afirmó así que "Patricia Bullrich está informada absolutamente de todo lo sucedido en San Juan". Y analicó: "Existe un problema que vivimos todos los argentinos a diario que es la demora en la justicia, que creemos que debe actuar rápido para llevar tranquilidad a las dos familias de las dos personas involucradas en este hecho y clarificar los hechos".