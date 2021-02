Martinazzo habló de una posible intervención del PRO en San Juan y criticó al presidente del partido

La vicepresidenta del PRO en San Juan, Gimena Martinazzo, habló en Paren las Rotativas y anticipó una posible intervención del partido por parte de autoridades nacionales de Juntos por el Cambio. Fue en una extendida entrevista en el programa que conduce Sebastián Saharrea por Canal 13 que la dirigente analizó el contexto particular que vive el movimiento de Macri en la provincia. El mismo va desde la denuncia por violencia de género contra el diputando nacional Eduardo Cáceres, la división de concejales en Rawson y las duras críticas que recibió Martinazzo por parte de la edil Verónica Benedetto. Además se suma el polémico proyecto presentado por Cáceres sobre la "ley Alejo", que apuntan contra presuntas falsas denuncias de violencia de género, el mismo le valió críticas en todo el país porque el principal impulsor está procesado por un hecho de estas características; también la división de la juventud militante del PRO en San Juan y los pedidos de otros funcionarios para que el diputado sea suspendido de su banca.

A la par, dentro del PRO se abrió un expediente para que el Tribunal de Disciplina del partido determine si corresponde aplicar algún tipo de sanción al diputado, trámite que está en proceso, a la guarda del fallo de la Justicia. En este apartado Martinazzo realizó una dura crítica a Enzo Cornejo, que encabeza el partido en la provincia. "Yo creo que está muy lento el tema, veo que no hay posición clara", sostuvo haciendo referencia al interés del presidente del PRO local.

"Si la intervención sirve para institucionalizar, será bien recibida, pero veo que no hay una posición clara", afirmó ante la consulta del conductor sobre los rumores que circulan dentro del partido. Y agregó que "si se interviene el partido va a ser por un Tribunal de Disciplina que se está expidiendo por la denuncia a Cáceres".

El mismo conflicto ha desencadenado una lucha de intereses en otras esferas. "Estoy luchando con el aparato del partido, con el poder que te da una banca y contra el poder político, pero a mi me protegen ustedes (los medios)", sostuvo la dirigente sobre la realidad que está pasando desde fines del año pasado. Y agregó que "Cáceres no es el PRO, acá no hay que levantar la bandera Cáceres o Martinazzo; acá hay mucha gente que trabaja por el movimiento y otros que hay que irlos a buscar porque se fueron".

Sobre una posible candidatura, la dirigente afirmó que "no está en mi radio de acción", haciendo una pausa para completar la frase con un "todavía".

También le dedicó unas palabras a la concejal Verónica Benedetto, que la semana pasada se refirió a la vicepresidente del PRO como una persona "sin códigos que ejerce maltratos". Al respecto, Martinazzo dijo que "no puedo interpretar lo que pasó, el día anterior a las declaraciones ya habíamos hablado y al otro día me encontré con la nota y no entendía nada".

Por último, si finalmente se produce una intervención del partido, el principal efecto jurídico es que un interventor asumiría las funciones de uno o más órganos partidarios (dependiendo de lo que disponga resolución que ordena la intervención). De manera que si se interviene el PRO en San Juan podrían darse diferentes escenarios que van desde la reforma a la Carta Orgánica del partido, resolver intervenciones en los distritos, aplicar sanciones a los afiliados, contratar empleados y una de las más importantes: resolver sobre las candidaturas.

Mirá la entrevista completa: