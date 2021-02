Vacunatorio VIP: otro periodista contó la increíble manera en que fue inoculado contra el coronavirus

El periodista de C5N Gabriel Michi reconoció haber sido vacunado con la Sputnik v en el vacunatorio del Hospital Posadas, días después que desde el mismo lugar le hubieran negado el beneficio.

Michi explicó en una extenso posteo en Facebook que había buscado inocularse junto a su camarógrafo ya que “en C5N teníamos previsto que yo viaje con un camarógrafo a MANAOS, BRASIL, el próximo 27 de febrero. La idea era poder hacer una cobertura periodística de interés nacional desde el lugar más complicado en el Mundo por el tema de la Pandemia de Coronavirus, allí donde se ha originado la peligrosa cepa amazónica, y en donde se calcula que más del 80% de la población ha contraído la enfermedad, sin lograr la tan pretendida “inmunidad de rebaño”. Y donde no hay siquiera oxígeno para tratar a los pacientes graves. O sea, la idea era poder cumplir con nuestra tarea periodística en un lugar de relevancia para informar a la sociedad”.

Michi admitió que “comenté mi situación y la inminencia del viaje, y también la importancia de vacunarnos para no traer esa cepa del virus a la Argentina. Pero me aclararon que sólo se estaba vacunando a personal de salud. A los pocos días, recibí el llamado de un conocido de muchos años y me dijo que había quedado una dosis sin poder aplicar en el Hospital y que si estaba cerca me la podrían inyectar a mí. Así que la aplicaron. Y fue tan imprevisto y sorpresivo todo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo a MANAOS”.

Michi confirmó que “todo esto fue una gestión personal, de la que C5N no estuvo al tanto ni participó. De hecho, el canal decidió finalmente no realizar el viaje por el riesgo que suponía para nosotros, una decisión que obviamente entendí y respeté".

Gabriel Michi es otro de los nombres que difundió el gobierno de Alberto Fernández luego de que se diera a conocer el escandalo de las vacunaciones vip.

El periodista tomó gran trascendencia ya que era, trabajando para la revista Noticias, el compañero de José Luis Cabezas en tiempos en que el fotógrafo fue mandado a asesinar por Alfredo Yabrán, luego de que este lo fotografiara en la playa.

El posteo con el mensaje completo ya no puede verse en las redes sociales.