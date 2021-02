Fuerte contrapunto del Colegio Médico de San Juan con el PAMI local

El Colegio Médico de San Juan suspendió su convenio de cobertura vía PAMI a los veteranos de la Guerra de Malvinas, denunciando que desde el organismo nacional acusan a la entidad sanjuanina de mantener una relación irregular con empleados de la obra social nacional. El presidente del Colegio, Mario Penizotto, aseguró que no obstante, están dispuestos a dar el servicio gratis a los ex combatientes ya que el problema es con PAMI y no quieren desatender a los héroes.

"Nosotros los únicos pacientes que atendemos de PAMI son los veteranos de guerra, que estaban bastante desatendidos y el Colegio Médico tomó la responsabilidad de atenderlos, aunque los pagos se atrasen, por los servicios que ellos prestaron a los argentinos. La situación actual es que PAMI nos debe desde mayo de 2020 por este grupo y tenemos algunas facturas de 2017 y 2019", indicó Penizzotto este lunes en Radio Colón.

No obstante la deuda, el presidente del Colegio Médico habló de otro contrapunto con la obra social de los jubilados, afirmando que "ha habido un mail (desde PAMI) sugiriendo que habría un arreglo entre PAMI y Colegio Médico, nos acusan de tener una componenda".

Penizzoto dijo que "esa acusación de que el colegio medico tiene una relación no normal con un integrante del PAMI, no voy a permitirlo. Vamos a seguir atendiendo a los veteranos, aunque sea gratis. Nosotros tenemos muy buena relación con los veteranos, el abogado de ellos ha hecho denuncias a PAMI por incumplimiento de pagos, el problema aparentemente no es PAMI nacional sino PAMI provincial"

Agregó que "yo he dado la orden a la comisión directiva de que hablen conmigo para saber de dónde sale esa acusación. Colegio Médico puede afrontar atender a los veteranos, son 425.000 pesos que nos deben desde mayo a diciembre, pero es grave la falta de ética de realizar una acusación gratis que no la vamos a permitir".