Un test positivo causó terror en plena sesión de diputados de la Nación: mirá de quién es y qué paso

Un imprevisto acorde a los tiempos que corren alteró este jueves la normalidad de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados: la confirmación de un testeo positivo a uno de los diputados presentes en la reunión.

Comenzó a percibirse que algo sucedía cuando al inicio de la sesión, luego de que Mario Negri hiciera un discurso en homenaje a Raúl Baglini -el radical mendocino fallecido recientemente-, el presidente del cuerpo convocó a “un minuto” de cuarto intermedio y le pidió al titular del interbloque JxC acercarse. Ahí le informó de la situación y minutos después entonces Negri se encargó de hacer el anuncio.

“Quiero decirle a los colegas, sin que incurra en ningún tipo de pánico, sino con el interés de traer tranquilidad, que un colega nuestro, de nuestro bloque, que fue dado de alta hace diez días porque tuvo Covid”, dio positivo en el testeo de saliva. Se refería al diputado Gustavo Menna, y Negri advirtió que mientras se aclarara su situación sanitaria, él y otros colegas que habían participado de una reunión este miércoles en la que participó menna, se trasladarían a sus despachos “por precaución”.

“No sé los otros contactos estrechos que puede haber tenido -aclaró-. Nuestra actividad parlamentaria fue ayer a la tardecita, habrán sido 20 minutos”.

La reunión en la que podría haber contagios

Se refería a una reunión que la mesa de conducción del interbloque de JxC mantuvo con organizaciones de la sociedad civil que proponen la implementación de la Boleta Unica de Papel en los comicios nacionales. Además de Negri, estuvieron en esa reunión los diputados Cristian Ritondo. Juan Manuel López, Alfredo Cornejo, Silvia Lospenatto, Carla Carrizo, Miguel Bazze y Mariana Stilman.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, anunció que deberían autorizar entonces a los diputados que por secretaría le notificarían, que dejarían de estar en sus bancas y continuarían conectados por el sistema webex.

Fue entonces cuando la discusión devino previsiblemente en una discusión sobre la presencialidad en las sesiones. Tomó esa posta el diputado riojano Sergio Casas, quien señaló que se había saludado el día anterior con Menna, y que esa situación ponía “en riesgo” a todos. Por eso advirtió que “sería bueno que hasta tanto pase esta situación ver de lograr una autorización para que se pueda funcionar de manera remota. Lo dejo planteado para que no incurramos en estas cuestiones que pueden tener sus consecuencias”.

Luego de que Massa solicitara que quienes habían tenido contacto con Menna le notificaran al director médico de la Cámara, Marcelo Halac, para ver los pasos a seguir, tomó la palabra otro diputado oficialista, Aldo Leiva, quien se quejó porque esa situación complicaba a “quienes vivimos en el interior”, y señaló que por tener que asistir a esa sesión de manera presencial, por una cuestión de los vuelos no había podido participar de una reunión de comisión el día anterior.

El radical José Cano sugirió a continuación que el equipo médico de la Cámara se ocupara del tema, mientras los legisladores se abocaban a continuar con la sesión. Tras él, el diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi aclaró la situación. Señaló que Gustavo Menna había sido dado de alta ya y tenía un PCR positivo porque “es un fenómeno que puede ocurrir en la convalecencia del Covid positivo, o sea que no quiere decir que tenga contagiosidad. Creo que por prudencia, los diputados que han estado en contacto estrecho está bien que se retiren, pero contacto estrecho quiere decir haber estado conversando al menos 10 minutos sin barbijo y con menos de un metro y medio de distancia. No por haberse saludado pasa uno a ser contacto estrecho. No tenemos que exacerbarnos con los temores”.

Enfático, el diputado Fernando Iglesias llamó a continuar con las sesiones presenciales. “¿No hubo contagio entre los camioneros, las cajeras de los supermercados? Estoy cansado… Me da un poco de vergüenza que si el avioncito… Todos tenemos que enfrentar esto. Si la cuestión fuera sanitaria, la Cámara de Senadores sesionaría acá, vayan a preguntarle a la vicepresidenta por qué no convoca”, planteó.

Y luego señaló que “no podemos ser una casta privilegiada, están trabajando los docentes y las cajeras de supermercados… Muchachos, organícense y dejen de instrumentalizar eso para volver a las sesiones remotas”.

El diputado Carlos Heller le solicitó al presidente de la Cámara iniciar las gestiones “para que seamos incluidos entre los trabajadores esenciales y podamos acceder a las vacunas lo más pronto posible. Si todos nos vacunáramos, y nos damos las dos dosis que corresponden, en el término de 40 días estaríamos con el problema resuelto y la virtualidad dejaría de ser una necesidad”.

Le respondió el diputado Waldo Wolff para rechazar el planteo de Heller, señalando que “los políticos que no estamos en el grupo de riesgo no tenemos que tener ventaja”.

El informe del doctor Halac

Pasadas algunas horas, al concluir las cuestiones de privilegio el presidente de la Cámara de Diputados solicitó la presencia del director Médico Marcelo Halac, quien puso a los legisladores al tanto de las novedades. Describió cómo se había dado la situación con el diputado Menna y quiso “llevarles tranquilidad” a todos al aclarar que el chubutense ya había tenido Covid y seguramente la prueba positiva lo que había hecho era “reflejar fragmentos residuales del virus, que no lo transforman en una persona que esté contagiando ni transmitiendo la enfermedad”. Halac bajó al recinto a dar explicaciones

A propósito de lo sucedido con la reunión que varios legisladores habían mantenido el día anterior y que había motivado estas medidas de aislamiento, recomendó “sostener” la distancia social en las reuniones, tras lo cual informó que habían hecho las consultas pertinentes a Nación como a la Ciudad de Buenos Aires y tanto Carla Vizzotti como el ministro Fernán Quirós habían coincidido en la postura de que lo observado en Menna “es una imagen, una fotografía residual”. Con todo, se le hizo también al legislador un test rápido en su domicilio y el mismo había dado negativo, como así también se le realizó otro hisopado. “Con todos estos antecedentes no es necesario que se sostenga el aislamiento profiláctico”, aclaró Halac, invitando a aquellos diputados que se habían aislado y tenían el deseo de regresar al recinto, hacerlo, pues las causales que generaron alarma se habían levantado.