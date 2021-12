Maza Pezé Vs. Castro: la oposición copó el Concejo de Angaco y paró la designación del presidente

Este jueves, el presidente del Concejo Deliberante de Angaco, Alejandro Paredes, convocó a sesión ordinaria con un solo tema: renovar autoridades. Pero los opositores se levantaron y pararon la designación. Esto deja al departamento en un tembladeral institucional en el que ya intervino la Justicia. La movida es parte de una embestida agresiva del ex intendente, José Castro, contra el actual jefe comunal, Carlos Maza Pezé, que hace rato perdió la mayoría en el cuerpo deliberativo y teme por la no aprobación del presupuesto 2022.

Para entender la interna hay que remontarse a la derrota que sufre el hermano menor de Castro -Alejandro- en 2015, en manos del actual comunero. La maquinaria del Partido Justicialista departamental no alcanzó y ganó el frente opositor San Juan Primero. Tras dos mandatos consecutivos, Castro perdió el control del municipio y buscó acomodarse para jugar el rol de opositor. Algo ocurrió: Maza Pezé hizo algo que ahora sufre, se cambió de bando. Abandonó su espacio y pasó al Frente de Todos, liderado por el gobernador Sergio Uñac.

Así, lo que habría sido un choque entre fuerzas se transformó en interna, que sólo tuvo un pacto de cese de hostilidades durante las pasadas elecciones legislativas de noviembre, en la que ambos espacios tributaron al uñaquismo. Pero la embestida de Castro contra Maza Pezé empezó en marzo, cuando el edil Claudio Palacio -hasta entonces fiel al intendente- se pasó a jugar con la oposición. De manera que cambió la composición de Concejo Deliberante. De los cinco, tres son "castristas" -Palacio, junto a Natalia Marín y Valeria Olivera- y dos son oficialistas, el mismo Paredes y Cecilia Naveda.

Con un esquema diferente, Palacio y sus compañeras de banca empezaron una sucesión de obstaculizaciones. Según fuentes calificadas, "todo lo que manda el intendente, lo rechazan", ni bien inició el periodo de sesiones ordinarias en abril. La ofensiva escaló hasta que hace dos semanas, Palacio llamó a sesión, fueron las dos ediles que responden a Castro y generaron dos decretos en los que se nombran, presidente, vicepresidente y secretaria del Concejo.

Para frenar la intentona, Paredes concurrió a la Justicia. La jueza del Juzgado Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, suspendió los decretos. La magistrado razonó que "no se cumplió con los dos recaudos que exige la norma para su convocatoria". A saber: "Que sea realizada por el Presidente del HCD y con una anticipación mínima de diez días a su celebración". Los opositores, ergo, no pueden accionar hasta que la jueza resuelva la cuestión de fondo: si es válido o no que Palacio sea presidente.

Este jueves, la sesión convocada por Paredes se llevó a cabo. Pero la idea de elegir autoridades quedó trunca. Las ediles Marín y Olivera mocionaron que el nuevo presidente sea Palacio. Paredes no dio lugar al pedido porque no cumple con un requisito de la Carta Orgánica de la municipalidad: no es oficialista. Y el titular del cuerpo siempre debe estar en sintonía con el intendente, señalaron las fuentes. Ante esta situación, los tres concejales opositores se retiraron, quitaron quórum y sacaron copia de las actas. "Cayeron con asesores y un escribano", dijeron. Ahora la preocupación pasa por el dinero. Con la distribución de poder, todo indica que, por ahora, no se votará el presupuesto municipal que entró ayer a la secretaría.