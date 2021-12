Los radicales sanjuaninos dicen que la interna nacional no influye en la unión de Juntos por el Cambio local

En medio de la tensión en la UCR nacional, por la interna que tiene como protagonistas al Martín Lousteau y al gobernador jujeño Gerardo Morales, el líder de los radicales sanjuaninos, Antonio Falcón, aseguró que esta pelea no tiene impacto en San Juan y que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. No obstante. el referente local criticó duramente al senador "siento vergüenza por Lousteau porque me parece que está haciendo política de barrio en la política mayor, donde Juntos por el Cambio debe estar abocado a establecer el plan de 2023, que está lejano todavía, cualquier aspiración ahora es una vergüenza. Y esta situación ataca al principio básico del radicalismo que es que las cuestiones se deciden democrática. El que tiene los votos manda y el otro acompaña, esto parece ser que como niño caprichoso no acepta y se abre un bloque".

Falcón junto a Orrego en la presentación de Juntos por el Cambio de julio de 2021.

Falcón agregó que "de todas maneras (Lousteau) está dentro de Juntos por el Cambio y esto es de Capital, no baja a ninguna de las provincias. Y esto lo puedo garantizar yo, Juntos por el Cambio no se abre y dentro del radicalismo no se abre nada. Esta interna no tiene impacto ahora ni más adelante en la UCR de San Juan. Lo descarto de plano porque estas situaciones no son permitidas, nosotros las decisiones las tomamos por mayoría", enfatizó en diálogo con radio Estación Claridad este jueves.

Las declaraciones del presidente de la UCR local van en sintonía con las del líder de Producción y Trabajo, socio en San Juan de Juntos por el Cambio y diputado nacional Marcelo Orrego, quien evitó los juicios críticos en torno a las internas de otros bloques a la vez que dijo que “nosotros seguiremos trabajando como lo venimos haciendo, con nuestro bloque, que ya tiene más de dos décadas, y dentro del interbloque de Juntos por el Cambio”.

"Estas situaciones no son permitidas, las mayorías mandan en la votación", aseguró Falcón. Y remarcó que "la garantía de unidad está dada por Orrego y por mí. Juntos por el Cambio seguirá unido hasta 2023 y hablar hoy de candidaturas es faltarle al respeto a la sociedad".

La puja dentro de la UCR local se complicó el lunes luego de la ruptura interna de un grupo de diputados nacionales impulsados por el senador Lousteau que armaron bloque propio en la Cámara baja. La movida fue criticada en un meeting de los radicales por Morales que casi termina a las piñas. La escisión le costó ya a Lousteau su cargo en el Senado, ya que se conoció en las últimas horas que la vicepresidencia tercera de la Cámara que desempeñaba él queda para la santafesina Carolina Losada.

Para el sanjuanino Falcón, falta mucho para 2023 pero a la vez valoró que "por primera vez en la historia una alianza tiene muchísimos candidatos a presidente, tenemos nosotros y los demás. Es bienvenido que tengan aspiraciones". Y nombró como candidatos posibles de la UCR a Morales, al mismo Lousteau y al mendocino Alfredo Cornejo. "Todos tienen perfiles", aseguró.

Y concluyó: "los sanjuaninos no nos vamos a pelear por estas candidaturas, la UCR seguro tendrá en 2023 su candidato", y consultado sobre si Juntos por el Cambio debe darle el lugar del presidenciable a los radicales, Falcón dijo que eso lo va a decidir la sociedad.