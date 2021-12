Diputada peronista explicó por qué insultó muy fuerte a Alberto Fernández

Un audio que se filtró hace pocos meses sacudió muy fuerte a la política nacional, especialmente al interior del Frente para Todos.

En el mismo, se escuchaba a Fernanda Vallejos criticando muy duramente al presidente Alberto Fernández y al rumbo del gobierno, tras la derrota en las PASO.

El audio era parte de una conversación que mantuvo Vallejos en privado con otros militantes de su espacio político.

En él trataba al presidente de "ocupa", "inútil", "mequetrefe", "enfermo" y cuestionaba su liderazgo dentro del Frente de Todos.

Vallejos rompió el silencio sobre lo que se escuchó, y realizó algunas aclaraciones, a modo de explicación.

“Era mi opinión, en ese momento habían pasado 48, 72 horas (de la derrota en las PASO) y no había habido cambios. Fue un momento muy doloroso”, señaló.

“Fue en el marco de un momento de descarga, de catarsis, en medio de un profundo temor y de mucha angustia, de no poder recuperarnos de una derrota muy dura como fue la de las PASO”, justificó.

“Fue una conversación privada y forma parte de prácticas que hay que desterrar en el ejercicio de la política y de los medios de comunicación. Me parece que hay responsabilidades mutuas”, dijo.

“En términos personales, lo conozco poco. Me parece una persona muy agradable. Lo que me parece que tenemos que empezar a naturalizar es que es saludable el debate democrático”, confesó.

“Lamentablemente, se violó una conversación privada, estamos hablando de un delito. Estas cosas están naturalizadas porque esta no es la primera vez que ocurre. Pero yo sé que no se filtró por Pedro, aunque no puedo decir cómo ocurrió”, concluyó.