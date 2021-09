Explotó la interna: el audio privado de una diputada ultra K que definió al presidente de okupa

Si faltaba leña al fuego a la interna peronista, un audio filtrado de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos tildando al presidente Alberto Fernández de okupa y de enfermo llevó la tirantez a su máxima nivel. El audio es tendencia en Twitter. Vallejos le habla a un tal "Pedro" y le dice que el líder nacional no hizo lo que debía hacer el lunes tras el magro resultado en las elecciones PASO del pasado domingo 12 de septiembre.

"El enfermo de Alberto Fernández, el okupa de Alberto Fernández el lunes a las 8 estuviera haciendo una conferencia de prensa con todas las renuncias sobre la mesa diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo porque se ve que además de ciego es sordo porque nunca ha escuchado nada ni tampoco aprendió nada de Néstor ni de nadie, pero no lo hizo ni lo quiere hacer", dijo Vallejos en el audio.

Las palabras de Vallejos no quedaron ahí. "Este señor que gracias a Cristina, que está sentado en el sillón de Rivadavia no tiene mérito propio para estar ahí. Se tiene que allanar a lo que le diga Cristina que tiene que hacer. Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino, por su boca habla el pueblo argentino, no por la boca del pelotudo de Martín Guzmán, de Kulfas, que se dedicó a escribir libros en contra de Kicillof o de la pelotuda de Vilma Ibarra que todos se hacían publicidad escribiendo en contra de Cristina. ¿Por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito donde están parados?", continúo despachándose contra los funcionarios ligados a Alberto.

La legisladora salió a disculparse por la filtración del audio. Usó su cuenta de Twitter, donde dijo:

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

Quien salió en defensa de Alberto Fernández fue Aníbal Fernández, quien también decidió usar su cuenta de Twitter para expresarse.