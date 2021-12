Eliminación de las PASO: el giojismo fue a la Justicia y en Juntos por el Cambio siguen viendo qué hacer

La eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por ley el jueves pasado en una sesión donde el proyecto se trató sobre tablas, generó fuertes reacciones dentro de la Legislatura, entre quienes no apoyaron la iniciativa del oficialismo. De esos 13 diputados, los tres giojistas anunciaron este martes que fueron a la Justicia a pedir la nulidad de la norma. Por su parte, los opositores de Juntos por el Cambio que también habían hablado de judicializar su planteo aun no han definido la jugada. Y los dos legisladores del bloque del Este no lo tienen previsto, según dijeron a Tiempo de San Juan.

Los que sí pidieron que el asunto se dirima en tribunales son los diputados Leonardo Gioja, Juan Carlos Gioja y Graciela Seva, que si bien forman parte del bloque PJ, no acompañaron con su voto la propuesta del uñaquismo y dejaron fuertemente expresado su rechazo en sus alocuciones. Ahora, en conferencia de prensa, confirmaron que hicieron la presentación judicial, pidiendo que se declare la inconstitucionalidad y nulidad, además de una medida cautelar para que se suspenda esta ley hasta tanto se defina la cuestión de fondo.

Los giojistas consideran que el proceso de sanción de la ley "está plagado de nulidades absolutas, además de la violación, en forma manifiesta ilegal y arbitraria, del derecho a elegir y ser elegido, menoscabando las garantías del ciudadano/a elector/a de la Provincia de San Juan".

Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva, en conferencia de prensa este martes.

Según informó Leonardo Gioja, "hoy hicimos una presentación a la Corte de Justicia de la provincia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley recientemente sancionada, promulgada y publicada el mismo jueves 16 pasado".

La presentación, dijeron, se basa en tres ejes. Consideran que la norma aprobada es violatoria de la Constitución Nacional e tanto que cuando fueron concebidas las PASO en 2010 fue para ampliar derechos de los ciudadanos. "Con esta reforma vamos en contra de la Constitución Nacional porque cercena o reduce la posibilidad de elegir y ser elegido, y eso es un punto fundamental por lo cual esta reforma es inconstitucional", afirmó.

El otro punto que cuestionan es la forma como se dio el tratamiento de la norma: "sobre tablas y tratada a último momento, sin discusión, sin argumentación válida y profunda del sistema político, es que es violatoria también de la Constitución provincial". Sostienen los giojistas que "podría tratarse de una ley sucesoria, que es un tipo de ley que según nuestra Constitución necesita una sesión especial y los dos tercios para su aprobación. De lo que no hay duda, es que si no se trata de una decisoria, es una ley de base que implica un marco para tratarla y también es una sesión especial. No se puede haber hecho nunca en una sesión ordinaria y es algo que le pedimos a la Justicia que intervenga".

Finalmente, postulan que la ley violó el reglamento interno de la Cámara de Diputados. "La votación que se hizo en la Cámara, que implicaba que debía pasar a comisión para un análisis correcto y tratarla como corresponde, fue desestimado a pesar de que tenía mayoría de votos", argumentó.

La queja de Juntos por el Cambio

Por su parte, desde Juntos por el Cambio local dijeron que siguen analizando si harán algún planteamiento en la Justicia. Sí hubo un comunicado desde la mesa nacional del sector, expresando el rechazo hacia la eliminación de las PASO.

Aquí el comunicado completo:

"Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazamos la decisión del gobierno de la provincia de San Juan de modificar el sistema electoral de manera rápida y unilateral en la Legislatura de la provincia con el objetivo de eliminar las elecciones PASO para el año 2023.

Consideramos que no es el momento de decidir ni implementar nuevas reglas para las elecciones, y que la forma en la que esta modificación fue ejecutada constituye un avasallamiento a la democracia.

Por otro lado, se trata de una medida que no es una prioridad para los sanjuaninos, dado que faltan dos años para las elecciones y que es necesario el consenso de todos los bloques de la legislatura local.

Instamos al gobierno de San Juan, encabezado por Sergio Uñac, a reflexionar acerca de esta decisión, y a convocar al diálogo con todos los partidos políticos de la provincia en caso de querer avanzar con alguna modificación de las leyes electorales ya establecidas".