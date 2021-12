Ya suenan nombres para los cambios en el Gabinete de Rawson, pero el intendente les baja el precio

La Municipalidad de Rawson atraviesa por un tembladeral institucional. Dirigentes enemistados y gremios enemistados. En el medio, los vecinos, que están en hastiados por los enfrentamientos y la basura en las calles. En ese contexto, desfavorable, distintos sectores iniciaron la danza de nombres que pueden ocupar puestos en el Gabinete del intendente Raúl García que, aunque adelantó que habrá renovación en áreas sensibles, le bajó el precio a los rumores que van in crescendo.

Son horas decisivas para Rawson y la administración de García, que está cuestionada por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) -hace tres días tiene a sus afiliados en protesta frente al palacio municipal- y por una relación rota con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. Este miércoles, el jefe comunal dio una conferencia y tiró con munición gruesa: "Hubo reuniones en la casa particular del presidente del Concejo con el gremio". Un punto de no retorno. Aunque, en política, se sabe, todo es posible.

En el medio, fuentes de varios sectores de la realidad rawsina empezaron a girar nombres propios para el recambio. El más fuerte: la salida de Elías Robert de la Secretaría de Gobierno. En su reemplazo, se rumorea en los pasillos del Concejo y de la Municipalidad, iría Laura García Gorostiaga, una mujer de extrema confianza del intendente, que actualmente ocupa la Secretaría de Inclusión Social. A esto se suma que el mismo Robert vaya a Infraestructura y que Delfor Sánchez ocupe el lugar en Deportes, cargo para el que tiene experiencia también porque es presidente del club Peñarol. Así las cosas, serían cambios de lugares, pero mismos funcionarios.

No obstante, García alegó que hay "mucha creatividad e imaginación" y que "ojalá la pusieran para solucionar los problemas de los rawsinos". El hombre dijo que los cambios serán anunciados la semana que viene y que los elegidos se enterarán por él antes que por la prensa. El comunero aseguró que este tipo de maniobras de generación de rumores sirven para "confundir". También puede ser una movida para vetar esos nombres a futuro en las áreas.

Por otro lado, tras la conferencia de prensa de este miércoles, a las 10.30 el intendente se reunió con los ocho ediles del Frente de Todos. Se vio las caras con Salvadó y hubo reproches de ambos lados. Del sector del titular del Legislativo municipal reprocharon el manejo de las cuentas. Mientras que García reiteró el descontento de la reunión de Salvadó con las autoridades del Suoem durante su ausencia -el intendente se operó en Buenos Aires por un problema cardíaco- que llevó a que intervenga la Justicia en la paritaria y las medias de fuerza del sindicato que dirige Antonino D'Amico.

Durante la mañana, hubo averiguaciones y poroteo para hacer lugar al pedido del gremialista para que el Concejo cree una comisión investigadora del manejo de fondos de la Municipalidad. Según fuentes calificadas, a Salvadó no le alcanzaron los votos y por eso no prosperó. Aseguraron que la intención del presidente del Concejo Deliberante es intentar otra vez en los próximos días. Sobre esto, García indicó que "las cuentas son transparentes" y que es el órgano deliberativo el que las aprueba todos los años. "Buscan amedrentar con un propósito no muy noble", señaló.