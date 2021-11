La denuncia contra Conti llegó al Jurado de Enjuiciamiento tras los cruces entre opositores

Una nota de Tiempo de San Juan sobre los dichos de la presidente del Pro, Patricia Bullrich, durante su estadía en la provincia, desencadenó la irá del Consenso Ischigualasto. Todo con base a la denuncia del candidato a diputado nacional por ese espacio, Marcelo Arancibia, contra el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti. La ex ministra de Seguridad de la Nación los acusó de ser "instrumento del oficialismo". Y le respondieron que vino a San Juan a "hacer kirchnerismo" por enemistarse con la prensa y negar las faltas de los integrantes de su espacio.

Este martes, a las 18.30, se reunió el Jurado de Enjuiciamiento -único organismo capaz de juzgar a jueces, fiscales y funcionarios- para conocer la presentación de Arancibia contra el bloquista disidente. Es el primer paso formal. También aceptaron la excusación de los dos integrantes que representan al Foro de Abogados en el cuerpo. Salen Cristina Pintor -militante del Consenso Ischigualasto- y Mario Arancibia -hermano del denunciante- e ingresan los suplentes, Gabriela Riveros y Carlos Coria Merial. De manera que, además de esos letrados, la composición del tribunal es: el cortista Guillermo De Sanctis -presidente-, y los diputados Fernanda Paredes y Juan Carlos Abarca.

Los cinco miembros del Jurado de Enjuiciamiento, en la reunión de este martes.

El arribo de la denuncia ocurrió luego de que la Cámara de Diputados provincial así lo aprobara. Cabe recordar que el "dinosaurio" hizo la acusación ante el cuerpo legislativo y éste aceptó por mayoría -24 a 8- girarla al Jury. Fue un anticipo de este medio que los legisladores tomarían ese camino. "La irregularidad denunciada es manifiesta", dijo en ese entonces una alta fuente de la Legislatura. Luego hubo una escaramuza entre diputados. Los bloques de la oposición se abroquelaron y defendieron a Conti. Calificaron la movida de un "circo".

Ya es anécdota. Lo cierto es que el Jurado de Enjuiciamiento inició hoy su trabajo en lo relativo a la denuncia, que está cimentada en el artículo 205 de la Constitución local, que expresa: "Los magistrados e integrantes del Ministerio Público no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas, ni ejercer su profesión o desempeñar empleos, funciones y otras actividades dentro o fuera de la provincia, exceptuando la docencia universitaria". Arancibia adjuntó material fotográfico que muestra a Conti en varios actos de Juntos por el Cambio. La gota que rebalsó el vaso fue una charla con productores locales en conjunto con el senador de Entre Ríos, Alfredo de Angeli.

En lo estricto al caso, los cinco miembros del tribunal decidieron que el informante sea De Sanctis. Queda saber si van a dar lugar o no a la presentación e iniciar el proceso. Sobre eso, fuentes calificadas dijeron que primer "hay que estudiarla bien y mientras tanto el denunciante tiene que cumplir con algunos pasos de rigor que prevé la ley".

¿Qué dice Enrique Conti?

Consultado por Tiempo de San Juan, ni bien se hizo pública la denuncia, Enrique Conti destacó que no sabe cómo definir la situación que lo ubica en el ojo de la polémica. “Me extraña esta actitud porque yo no soy candidato ni estoy compitiendo por votos. Fui invitado por el senador Basualdo, en función de haber sido tres veces ministro de Economía y asesor de empresas vitivinícolas, para escuchar la experiencia que tiene Entre Ríos en función de la bajante pronunciada del Rio Paraná y cómo han trabajado los productores de la zona. Política no he hecho”. No volvió a tomar contacto con la prensa.