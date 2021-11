Bullrich acusó a Consenso Ischigualasto de ser “oficialista” por la denuncia contra Conti y lo defendió

A escasos días de la veda electoral, la presidente del Pro, Patricia Bullrich arribó a San Juan por segunda vez durante la campaña. La líder llegó para mostrar apoyo y coronar la estrategia de Juntos por el Cambio a nivel local: convocar figuras nacionales para fidelizar el voto opositor y generar actos. Este jueves, la mujer, definida como “el halcón” del macrismo por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, encabezó un acto en la sede del partido Producción y Trabajo ubicada en avenida Ignacio de la Roza y Ameghino. Dio palos contra el kirchnerismo, como era de esperar. Pero antes se encontró con los medios de comunicación sanjuaninos.

En el coqueto hotel Viñas del Sol, en el terruño opositor de Santa Lucía, como ya es tradición de la principal alianza contraria al uñaquismo, Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa y expresó su postura por los dos escándalos recientes en el frente que viene a respaldar. Este medio le consultó sobre la reciente denuncia contra el vocal del Tribual de Cuentas, Enrique Conti. El bloquista disidente fue acusado ante la Cámara de Diputados provincial por incumplir su deber como funcionario público al participar de actividades políticas. El detonante fue una actividad con productores en la que estuvo el senador nacional Alfredo de Angelis.

El arribo de Patricia Bullrich a la conferencia de prensa en el hotel Viñas del Sol pic.twitter.com/F54rKYPbih — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 9, 2021

El candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, llevó el caso a la Legislatura, y el cuerpo, por holgada mayoría -24 a 8- decidió girar la presentación al único órgano que puede juzgar a jueces, fiscales y funcionarios, el Jurado de Enjuiciamiento. Justamente, el martes resolverá si da lugar al proceso o no. En caso positivo, Conti está a tiro de la destitución. Pero Bullrich, que demostró estar más que al tanto del tema, dijo que “creo que ir a una asamblea donde se está discutiendo el agua, alguien que ha sido intendente, no tiene nada que ver con una acción política”. Y lo comparó con una situación hipotética: “Es como si porque Lorenzetti -por Ricardo, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- va a Rafaela -ciudad natal- a reunirse con productores de Rafaela, está haciendo política. No, está en una reunión social”.

La ex Juventud Peronista y luego montonera dijo ante la pregunta de Tiempo de San Juan que el tema del agua es una cuestión que “preocupa a todos los sanjuaninos” y que, quienes aprovecharon esa circunstancia para denunciar, “no juegan limpio”. Bullrich señaló que “ahí se demuestra que, en San Juan, hay dos proyectos: el de Juntos por el Cambio, que es la verdadera oposición, y los diputados que van a integrar la bancada del Frente de Todos”. La ex ministra de Seguridad de la Nación atacó a la yugular contra el espacio de Arancibia: “Son instrumento del oficialismo”. Acto seguido, respaldó a Conti, “San Juan se perdería de una persona de enorme capacidad por una cuestión electoralista” y calificó la movida de “chicana electoral”.

El diputado provincial Enzo Cornejo y el diputado nacional Marcelo Orrego.

Por otro lado, la presidente del Pro salió a defender al diputado provincial y conductor del Pro a nivel local, Enzo Cornejo, que protagoniza un escándalo por la presunta copia de proyectos de ley. La mujer intentó minimizar el tema ante la reiterada consulta de periodistas: "Me parece una barbaridad lo que le han hecho a Enzo Cornejo porque es no entender la dinámica de trabajo que ha construido el Pro. Es una dinámica de trabajo que se utiliza en muchos países del mundo, y que es una dinámica de trabajo colaborativa". Explicó que los legisladores locales y nacionales “trabajan en común, como en España, hay ideas generales. En Juntos por el Cambio hay una idea en común, por eso son proyectos que, si Enzo los piensa para San Juan, también se puede aplicar en Santa Cruz”.

Finalmente, la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri dijo que tiene la “intuición” de que, por la provincia, ingresarán dos diputados nacionales de Juntos por el Cambio. “La sociedad está buscando un cambio”, sentenció.

La perlita: ¿Bullrich "cerró" la grieta del Pro en San Juan?

La publicación en Instagram de Gimena Martinazzo junto a Patricia Bullrich y Enzo Cornejo.

No es desconocido que Gimena Martinazzo se enemistó con la actual conducción del Pro sanjuanino luego de la denuncia por violencia de género contra el diputado nacional Eduardo Cáceres. Hubo cruces internos con el mismo Enzo Cornejo, que la acusó de maquinar operaciones políticas contra él y el partido: “Quiere hacerle daño al Pro”, dijo en una ocasión. La dirigente de Rawson también fue denunciada por la ex concejal María Eugenia Raverta por maneja irregular de los fondos del partido. Las relaciones parecían estar rotas hasta este lunes. La llegada de Patricia Bullrich los unió en una fotografía que Martinazzo más tarde publicó en las redes sociales. Aunque lo cierto es que no participó de la conferencia de prensa ni del acto.

El acto, con clara arenga contra el kirchnerismo

Ante un nutrido grupo de adherentes a la propuesta de Juntos por el Cambio, Bullrich fustigó al Gobierno nacional por querer un “pueblo mando, dependiente” que se conforme con el “plan platita”. “Ellos prefieren cambiar trabajo por planes”, tiró.