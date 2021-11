Desestimaron las tres denuncias contra el rector de la UNSJ por el encuentro político de El Palomar

Una sesión picante se dio en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan. Tres denuncias contra el rector Tadeo Berenguer fueron tratadas y desestimadas. Todas en contra del encuentro de jóvenes del Frente Todos que se llevó a cabo en El Palomar el 30 de octubre.

Las denuncias fueron realizadas por tres ex candidatos, uno con el sello de la agrupación que lidera. Por un lado, una solicitud del ex candidato de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, quien adelantó en Paren las Rotativas lo que después terminó haciendo. El abogado pidió que se reúna la Asamblea Universitaria para decidir el destino del Rector por no respetar el artículo 6 del Estatuto Universitario, que prohíbe actos proselitistas y de propaganda.

También por violar el artículo 6, el ex candidato a decano de la facultad de Ingeniería Miguel Garcés solicitó por medio de la agrupación que lidera que el Consejo Superior exprese su rechazo al acto desarrollado en El Palomar. Por último, el candidato a rector Jorge Cocinero, solicitó un informe de boca del Rector de lo sucedido en el complejo universitario y la emisión de un documento rechazando el encuentro del pasado 30 de octubre.

Tanto Berenguer como la vicerrectora, Analía Ponce, se excusaron y no estuvieron al frente de la sesión porque eran ellos los acusados por las denuncias. Recayó el liderazgo en el miembro de mayor edad, el decano de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch. Gran parte de los consejeros hizo uso de la palabra e incluso se leyó el discurso de Berenguer en el encuentro de jóvenes, en donde no llamó a votar al Frente Todos como así también expresó que El Palomar estaba abierto para las expresiones políticas que lo soliciten.

Bloch apuntó al "oportunismo político" de las denuncias y dijo que hubo "capacidad de interpretación amañada". Finalmente, por votación se terminaron desestimando las tres denuncias.