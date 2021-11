Quién es el presidenciable de ultraderecha en Chile que pone en peligro la relación con San Juan

Las encuestas posicionan al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, como uno de los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre en Chile. El hombre de 55 años, que está a la derecha del gobierno de Sebastián Piñera, lidera de las encuestas de las consultoras Plaza Pública y Pulso Ciudadano, junto con el centroizqueirdista, Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad. Es más, los analistas políticos del país trasandino aseguran que ambos entrarán en el balotaje. La eventual victoria de Kast pone en peligro con la Argentina y, particularmente, en San Juan. Sobre todo, porque el dirigente chileno es anti multilateralismo. Es decir, buscará limitar las relaciones con los países de la región.

José Antonio Kast es hijo del ex oficial del ejército nazi, Michael Kast, que llegó a Chile a fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1946 y estuvo al frente de la Oficina de Planificación, en 1978, el Ministerio del Trabajo, en 1980 y la presidencia del Banco Central 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet. El presidenciable está casado, tiene nueve hijos, y es un "defensor" de la familia, participó activamente de todas las propuestas anti aborto. El candidato, durante su juventud, militó en el partido Unión Demócrata Independiente, fundado por el ideólogo de la dictadura y redactor de la Constitución Política pinochetista, Jaime Guzmán, y considerado como "el mentor" de Kast y de la ultraderecha chilena.

El candidato a presidente por el Partido Republicano, posó con el escudo del Capitán América y dijo que héroe del cómic hubiese ido a solucionar la crisis migratoria.

Aunque se presenta como un exitoso outsider, Kast empezó su vida como funcionario en 1996, cuando se transformó en concejal. Luego dio el salto al parlamento y fue diputado por cuatro periodos consecutivos. En 2016 se postuló como candidato a presidente, pero como independiente, por fuera de los partidos. Y más tarde formalizó el Partido Republicano, con el que llegaría al cargo de senador. Sus posiciones extremas nunca congeniaron con el derechista Sebastián Piñera. “Somos opositores a un presidente que no ha tenido el coraje para defender la patria", dijo en una ocasión. El gobierno actual tambalea tras la aprobación del Congreso al juicio político al presidente, a casi nada de los comicios. Para Kast, la clase gobernante chilena es “la derecha light” y le hizo mucho daño al país.

En lo relativo a la política internacional, el candidato es amigo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y admirador Donald Trump y su política del "Make America great again" (Hacer América grande otra vez). En otras palabras, respalda a quienes sostuvieron medidas de cierre de fronteras y reforzaron el control migratoria. Es una de las críticas más fuertes contra Piñera. “Yo habría esperado que el presidente tempranamente, hubiese hecho lo posible, por ejemplo, con maquinas retroexcavadoras de hacer una zanja y señalarle a la gente que quiere entrar de manera ilegal que hay un límite, que a veces no se nota en el altiplano”, dijo, respecto de la llegada de inmigrantes procedentes de Venezuela a través de Bolivia.

Paso de Agua Negra. Límite entre Argentina y Chile.

Este tipo de declaraciones generan gran preocupación para San Juan, provincia que no sólo limita con Chile, sino que tiene en la mira la construcción del corredor bioceánico conocido como túnel de Agua Negra, que conectará el océano Pacífico con el Atlántico. La mega obra ya está inscripta en un conflicto diplomático generado por el presidente Piñera, que rechazó unilateralmente el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) y dejó en ascuas a las autoridades nacionales y sanjuaninas. En la provincia, esperan que el cambio en la Casa de la Moneda sea beneficioso y permita reconstruir los lazos, pero el discurso es anti multilateralismo. O, lo que es lo mismo, su política no estará destinada a la integración con los países de la región. Y la construcción del túnel, como dijo el ministro de Obras y Servicios públicas de San Juan, Julio Ortiz Andino, "no es un tema técnico sino una decisión política".

El lanzamiento de Kast a la presidencia, con un guiño al pinochetismo

Kast, en el lanzamiento de campaña, en la Araucanía.

El lugar elegido por José Antonio Kast para su presentación no fue ingenua. El candidato concurrió a la ciudad de Temuco, en agosto, para lanzar formalmente su candidatura a presidente de Chile. Justamente, optó por la Araucanía, una zona donde se impuso el "Sí" al dictador Augusto Pinochet en el Plebiscito de 1988, y donde arrecia el conflicto territorial con los mapuches.

"Este es un hecho simbólico porque estamos en regiones", dijo en su discurso, ya agregó: "Hemos dicho que Chile no tiene que latir con el corazón en Santiago, sino que debe gobernarse desde las regiones. (La Araucanía) es uno de los lugares más golpeados por el terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones criminales".