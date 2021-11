Qué dicen en el IPV por las denuncias de estafa con casas de un gremio

Al menos 6 denunciantes fueron a la Justicia contra el gremio STOTAC por presunta estafa con casas del IPV. Desde este último organismo, su titular Marcelo Yornet se despegó de las irregularidades y advirtió a la gente para que no compre sin chequear bien. Se trata de casas que el Instituto Provincial de la Vivienda entregó recientemente a los afiliados del gremio de los camioneros y luego salió a la luz las presuntas irregulares. Ahora el IPV firmó un convenio con una veintena de gremios de la CGT para financiar las casas urbanizadas, aportando los sindicatos los terrenos, la empresa constructora y la lista de prebeneficiarios.

"La función que nosotros tenemos es la realización de la obra y el análisis de la lista que presenta el gremio. Este análisis es para que cumplan los requisitos. A veces esta lista venía con pre-adjudicatarios que sabían que no se iba a cumplir los requisitos y ahí es donde empieza esta compra y venta de carpetas que cada vez que digo se me revuelve el estómago. Nosotros cada vez lo estamos limitando mucho más para que esto no suceda, pedimos que la asociación civil, gremio o mutual nos presente esa lista de adjudicatarios con ya un análisis previo de esta situación, que ya la gente sepa que no puede inscribirse una persona que no tenga grupo familiar o que tenga propiedad, o que ya haya sido beneficiado por el IPV", aseguró Yornet este lunes en diálogo con Radio Sarmiento.

El funcionario remarcó: "Esto de los requisitos del IPV ya lo saben todos, entonces todas esas personas que se inscriben sabiendo que no cumplen, hay una cuestión de negligencia".

Y dijo que "muchas veces sucede y cada vez que me reúno con los gremios, ahora que hemos firmado con 23 gremios, les digo que es muy importante que ese listado lo traigan tamizado". Agregó que "les hemos dicho que aquellas familias que no cumplan con los requisitos no vamos a permitir sus cambios, porque nosotros tenemos millones de necesidad de viviendas, gente trasplantada, muchas personas que no podemos cumplir en casos muy complejos que recibimos diariamente. Para evitar esta compra-venta de carpetas, que la compro a 500 y la vendo a 1 millón, eso queremos evitar. Porque después quedamos nosotros en medio de una situación que no somos responsables".

Para Yornet "con STOTAC llegó a cumplirse la construcción y en los listados hubo algún tipo de problema, porque ha habido cambios de autoridades, en 4 o 5 años".

Pare el funcionario no le corresponde a ningún director del IPV sino el gremio hacer el trabajo pormenorizado con los preadjudicatarios, además aclaró que "no es así nomás, no es que podamos hacer todos los barrios, se va determinando un cupo de asistencias financieras".

Y profundizó: "De acuerdo a la disponibilidad que tengan los gremios de sus terrenos, que el gremio lo único que debe vender es el terreno, esto es una tarea grande de los gremios y los que ya han comprado terreno son los que deben ir más avanzados, ya algunos nos han presentado proyectos de urbanización. Algunos comenzarán este año y otros el año que viene. Porque va con una empresa asociada que es la que hace la obra, el trámite lleva su tiempo".

Para finalizar, advirtió que "le digo a la población en general que tenga mucho cuidado, que vea quiénes son los que le están vendiendo y que vean los requisitos a cumplir antes de poner un centavo, porque después vienen todos los problemas de venta de carpetas y situaciones irregulares que queda el IPV de por medio".