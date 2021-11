El director del IPV denunció a una mujer por usar su nombre para vender casas

"Hay algunas situaciones, algunas presentaciones de situaciones complejas que ponen al IPV de por medio y a veces a mí, a mi persona, hay algunas situaciones que se están dando lamentablemente. Hemos recibido cartas documento de una persona la cual está reclamando un acuerdo que no ha existido, entonces ante esta insistencia de este reclamo del acuerdo que no se concreta yo he radicado una denuncia porque ya ha sido bastante insistente la situación. Yo estimo que esta persona hace uso de estas cartas documento que le envía al IPV invocándome a mí y han aparecido algunos damnificados de la situación", dijo este lunes el director del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet, dando cuenta de que denunció a una persona por usar su nombre para engañar a otras personas en la búsqueda de un techo propio.

Aclaró que no tienen denuncias por participación de alguien de adentro del Instituto. "La persona que está haciendo esto trabaja como de una empresa en particular. Está identificada, en ningún momento alude a que tiene un contacto interno dentro del IPV", aseguró en diálogo con Radio Sarmiento. El funcionario no quiso dar en la entrevista radial más detalles del caso ni de la identidad de la denunciada.

Según publicó Diario de Cuyo, la investigación recayó en el juez Guillermo Adárvez, titular del Tercero de Instrucción, luego de un pedido del fiscal Carlos Rodríguez. Yornet hizo la presentación días atrás y quien quedó en la picota es María Viviana Rojas, quien se habría identificado ante el titular del IPV como representante de la empresa Uriel SRL.

Lo que se investiga es si esta mujer engañó a personas que entregaron plata cambio de una vivienda invocando un acuerdo con Yornet. Por el Juzgado, según la publicación, ya pasaron alrededor de 10 testigos, presuntas víctimas de Rojas, que habrían pagado miles de pesos, una de ellas habría desembolsado casi medio millón.

Yornet fue a la Justicia argumentando que no se dan acuerdos con particulares o empresas por fuera de las operatorias públicas del IPV. La causa se abrió bajo el delito de presunta estafa contra Rojas quien aún no habría sido llamada a declarar ante el juez, que podría citarla para testimonial o indagatoria.