Tras el faltazo en Diputados, Orrego se defiende

Otra vez la política nacional volvió a dar que hablar. Pasa que en el regreso de las sesiones presenciales en la Cámara de Diputados de la Nación no se logró el quórum para tratar tres proyectos: el régimen previsional diferencial para los trabajadores vitícolas y a los contratistas de viñas y frutales, permitiendo que se jubilen a los 57 años; además el proyecto de protección para personas en situación de calle y familias sin techo; y la ley de etiquetado frontal.

En declaraciones a Tiempo de San Juan, el legislador Francisco Guevara dijo “que diputados sanjuaninos no se hayan presentado a votar me duele y me sorprende. Se trata de una ley tan importante, que beneficia a 3.000 trabajadores de las viñas. No hubo legisladores de Juntos por el Cambio, había muchos escondidos en los pasillos, esperando ver si llegábamos al quórum para presentarse”.

Ante esto, Marcelo Orrego afirmó en diálogo con Estación Claridad “los intereses de los sanjuaninos siempre van a ser mi prioridad, pero no voy a ceder a las malas costumbres del kirchnerismo. Eso no significa que le fallemos a San Juan, por el contrario, nos hace levantar la voz”. Y continuo “el kirchnerismo te pasa por encima, te atropella, te hace sentir miserable pero ya no se puede seguir así”.

Por otro lado, el legislador nacional por San Juan resaltó que la falta de quórum no fue por la ausencia de legisladores de Juntos por el Cambio, sino porque desde el oficialismo no lograron los números y la salida más fácil fue responsabilizar a la oposición. “No es habitual pasar lista antes de una sesión, cosa que si hizo Massa ayer. Se buscaba hacer de esto un espectáculo”.

Para finalizar aseguró que el proyecto sobre el régimen jubilatorio se va a tratar la próxima semana y contará con su apoyo.