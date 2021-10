Macri recordó una anécdota de campaña y se pasó de gordofóbico

Mauricio Macri dio una entrevista a Rosendo Grobocopatel, militante del PRO e hijo del mayor exportador de soja de la Argentina, dueño del emporio "Los Grobo".

En la nota, el joven le preguntó cómo había terminado "besándole las patas a una tucumana".

El ex presidente, entre risas, desgranó un poco de aquella historia: "Estábamos en un viaje y cuando llegamos a Tucumán la plaza desbordaba, había 40 mil personas, era una locura. Era un viaje hacia el futuro, sentir todos juntos que teníamos que estar unidos para defender la libertad y la posibilidad de ser", comenzó.

"Esta mujer empezó pedir que quería subir a saludarme y yo dije: 'Bueno, vamos a subirla'. Pero era muy difícil porque estaba muy abajo, los que quisieron subirla pasaron parte de hernia”, agregó, entre risas.

Y remató con que “ahí me dijo que había perdido un zapato, y era la Cenicienta. Siempre soñé tener una Cenicienta tucumana".

Tras aquel episodio se supo quién es la mujer bendecida por el ex mandatario. Se trata de Manuela Ledesma, una militante de larga trayectoria y funcionaria en Fuerza Republicana, el partido del genocida Ricardo Domingo Bussi.

Macri, en la entrevista, aseguró que en cualquier momento va a ir a Tucumán "a darle un beso y un abrazo". cómplice en la gracia, el joven Grobocapetel jugó de memoria: "Juliana no te pongas celosa, eh. Es estrictamente profesional", y el ex presidente la empujó en el área chica, con el arquero vencido: "Después me exigió que le bese varias veces los pies para compensarla".