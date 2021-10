La paz entre Berni y Aníbal Fernández no duró nada: mirá qué se dijeron

El conflicto con los mapuches en Río Negro disparó un fuerte cruce entre "dos potencias” que venían navegando aguas calmas.

Con la salida de la antropóloga social Sabina Frederic del ministerio de Seguridad de la Nación, Sergio Berni comenzó a bajar los decibeles en cuanto a las críticas a la administración de Alberto Fernández.

En lugar de Frederic asumió Aníbal Fernández, y hubo abrazos y elogios entre este y el ministro de Seguridad bonaerense.

Pero la concepción "terrorista” de Berni sobre comunidades originarias en Río Negro y Neuquén fue considerada "irresponsable” por Aníbal Fernández y hubo un cruce muy picante.

Entrevistado en un canal de noticias porteño, Fernández primero aclaró que “Sergio Berni es amigo mío", para luego advertir que "no puede hablar de terrorismo”.

Luego se dirigió a la constelación de funcionarios nacionales y provinciales que consideró las protestas mapuches como actos terroristas, grupo en el que se encuentra Sergio Berni: “Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa, porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características".

"Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni", sumó Aníbal.

La respuesta del cirujano y militar argentino no se hizo esperar: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia", posteó.

“Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito?”, disparó, en clara alusión a la frase con la que Aníbal Fernández desató una tremenda polémica con el dibujante macrista NIK.

Los rumores indican que Sergio Berni está con un pie afuera del Frente de Todos y del gobierno bonaerense, del que se podría alejar luego de que se realicen las generales del 14 de noviembre.