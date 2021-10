Referentes del Frente de Todos se despegan de Aníbal Fernández, por su polémica con NIK

Ayer Aníbal Fernández quedó en el ojo de la tormenta política tras un cruce virtual con el humorista macrista Cristian Dzwonik, conocido como NIK, que publica sus dibujos en La Nación.

NIK realizó posteos criticando la política social del gobierno, con un fuerte tono opositor que mantiene tanto en sus apariciones públicas como en su trabajo gráfico en el diario de los Mitre-Saguier.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, tuiteó el creador de Gaturro, de quien aseguran que es demasiado “parecido” a Gardfield, un personaje creado en la década del 70 del siglo pasado.

Gardfield y Gaturro, muy "parecidos"

Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo. — Nik (@Nikgaturro) October 8, 2021

Aníbal, reconocido como un tuitero muy “picante”, salió al cruce e hizo referencia a la costosa y prestigiosa escuela donde irían las hijas de NIK, que presuntamente recibiría también subsidios del Estado: “Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio ORT. ¿La conoces? Sí que la conoces… O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito… ¿Lo conoces?”.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

NIK acusó el golpe y lo consideró una amenaza, un amedrentamiento al exponer, de manera indirecta, que sabían dónde iban sus hijas a estudiar, y se declaró con “miedo”.

Aníbal ensayó tibias disculpas, “si es que este señor se sintió ofendido”.

La bancada de diputados de Juntos por el Cambio, ni lerda ni perezosa, a horas del incidente, ya había redactado un comunicado pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad.

Hoy comenzaron a hablar los referentes del Frente de Todos sobre el affaire.

Una de las voces más potentes actualmente del gobierno, el poderoso Jefe de Gabinete Juan Manzur, se despegó del quilmeño: “Quienes son los colaboradores del presidente lo decide el presidente. Lo que escribió (Aníbal Fernández) es muy desafortunado, yo me quiero quedar con las disculpas públicas que pidió el ministro”, declaró.

Leandro Santoro, candidato a diputado nacional del Frente de todos en CABA siguió el mismo camino: “No me gustó, yo lo llamé para preguntarle qué quiso decir y no pude hablar con él. La personalización en la política es horrible, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos no corresponde. No sé qué quiso decir, pero una referencia a los hijos directa o indirecta es inaceptable”, consideró.