¿Celos mendocinos? Amarga queja tras la confirmación del viaje de Uñac con Alberto a Chile

El presidente Alberto Fernández viajará a Chile el 26 de enero. El gobernador Sergio Uñac confirmó en rueda de prensa que acompañará al primer mandatario nacional en su gira al vecino país. El tema del Túnel de Agua estará en la agenda, luego de que se conociera que Chile renunció al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para la licitación de la mega obra. Al que no le gustó nada que Uñac viaje con Alberto es al ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter a reclamar porque según asegura, Rodolfo Suárez no fue invitado.

"El grado de discriminación a Mendoza por parte de Alberto Fernández ya roza lo absurdo. Realizar un viaje oficial a Chile, con Gobernadores de provincias limítrofes y dejar afuera al Gobernador de la Provincia que tiene el paso internacional más importante del país, es muy guarango", posteó el ahora diputado de Juntos por el Cambio.

El presidente argentino viajará con con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, con el canciller Felipe Solá y además de Uñac, con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, el de La Rioja, Ricardo Quintela y el de Catamarca, Raúl Jalil. Según publicaron en MDZ, fuentes de la gobernación se mostraron molestas porque no recibieron ninguna invitación de Casa Rosada para formar parte de la comitiva que parte a Santiago.

El viaje al vecino país tiene una agenda económica, en la que se debatirá sobre la salida de LAN de Argentina y la venta de las tiendas Falabella y también, una agenda política. Habrá también reuniones con empresarios para aceitar la relación entre empresarios privados y el Gobierno Nacional.

"Vamos con todas las ganas de poder plantear que la integración regional es el camino. Lo que pasa en otras partes del mundo, nosotros lo tenemos que replicar acá", sostuvo Uñac en la previa al viaje a Chile con el presidente. Es que el tema para San Juan será la reactivación del Túnel de Agua Negra, un tema que trajo roces diplomáticos entre ambos países luego de que Argentina se enterara de casualidad que el vecino país había renunciado a la financiación para construir el Túnel.

Cabe destacar que según el ministro de Obras de San Juan, Julio Ortiz Andino, el ex presidente Mauricio Macri sabía de la decisión de su par chileno. Y hasta se deslizó que hubo "lobby mendocino" para que se vinieran abajo los acuerdos.