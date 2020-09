Uñac adelantó que volverían las reuniones en casa, pero con nuevas normas 

El gobernador Uñac habló este lunes sobre las próximas flexibilizaciones y dijo que volverían las reuniones familiares pero no con el mismo protocolo que antes del brote. Según el Gobernador todavía están analizando las condiciones, pero todo apunta a que volverán los encuentros familiares pero no de amigos y el límite de personas será de 8 y no de 12 como era antes.

Durante una rueda de prensa, el mandatario dijo que estas flexibilizaciones serían después "del 21 de septiembre, porque es una fecha proclive para que la gente salga". El objetivo es que la vuelta a los encuentros se haga bajo estrictos controles para no comprometer el estatus sanitario, pero también remarcó la necesidad de que haya responsabilidad social. "Con 5.000 policías no podemos controlar a 800.000 habitantes", aseguró Uñac.

Lo que sí volvería en los próximos días son más actividades deportivas al aire libre. "Sería fundamental que vuelvan con un estricto protocolo protocolo, porque hemos visto que salen en grupo de 60 a o 80 ciclistas, lo mismo con los ranners y esto no puede ser", opinó el mandatario.

Por otro lado también se refirió a las fiestas clandestina y dijo que le preocupan especialmente. "Primero son un foco de vulneración de las normas y segundo son un foco de contagio", explicó el Gobernador. Agregó que la acción de la Justicia será dura sin importar quiénes sean los infractores.

Las clases, lejos de volver

Consultado por una posible vuelta de las clases, Sergio Uñac dijo que estuvo este domingo en comunicación con el ministro de Educación de la Nación Trotta y dijo que serán "muy respetuosos" con el actual estatus sanitario. Puso en valor que San Juan fue la primera en volver a las aulas, pero dijo que por el momento no están analizando retomar la educación presencial y que el titular de Nación coincide con esta visión.