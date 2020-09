Uñac explicó por qué avaló la redistribución de la coparticipación nacional

Gobernadores del Frente de Todos, entre ellos Sergio Uñac, y algunos aliados firmaron documento para respaldar la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández por la cual se le quita aproximadamente un punto de coparticipación a la Capital Federal en beneficio de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el gobernador sanjuanino que concedió una nota para el programa que conduce Antonio Laje por América TV explicó por qué avaló la redistribución de la coparticipación nacional y sostuvo: "No podemos aumentar las desigualdades, no se le pueden dar más recursos a quienes ya tienen y así aumentar el desequilibrio con medidas políticas".

Luego de que 19 gobernadores del país sostuvieran que es necesario "evitar cualquier tipo de favoritismo", el mandatario local detalló con números las diferencias entre San Juan y la Ciudad de Buenos Aires con respecto al manejo y el efecto de los recursos. "Por un solo concepto, se le transfirió 17 mil millones de pesos a la Ciudad y con 24 mil millones San Juan atendía todas sus necesidades", indicó.

Por fuera de las matemáticas, Uñac manifestó que no se debe aumentar la heterogeneidad que los distritos tienen naturalmente, sino generar condiciones de igualdad para todos. "Las condiciones no son las mismas. Sin entrar en una pelea entre el interior y el puerto, porque eso atrasa a la sociedad, hay que tomar decisiones para que al industrial de la provincia le sea atractivo invertir acá. Si se va porque encontró mejores oportunidades en otro lugar, bienvenido, pero si lo hizo porque el estado no generó condiciones de progreso, eso hay que discutirlo", remarcó.

Con la premisa de seguir trabajando por una #ArgentinaFederal, basada en la distribución equitativa y solidaria de la renta nacional, apoyamos el anuncio del presidente @alferdez que debe significar el comienzo de una seria y profunda reestructuración de la riqueza argentina. pic.twitter.com/WwLSTuEdkv — Sergio Uñac (@sergiounac) September 10, 2020

Ante la consulta sobre la discusión de una nueva coparticipación, en escala nacional, Uñac respondió con dos ejemplos tras estimar que es posible tener ese debate. "San Juan no tenía ley de coparticipación municipal y cuando asumí, discutimos con los intendentes y la otorgamos. Por su parte, el Acuerdo San Juan es una rediscusión de sectores de la provincia. Si lo hemos podido hacer acá, creo que el presidente podría hacerlo para rehacer una nueva Argentina", cerró.

El documento al que adhirió el titular del Ejecutivo provincial, titulado "Reducir desigualdades para una Argentina Federal", sostiene que la medida es necesaria "para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado”. Para los gobernadores, la medida ayudará a que "los argentinos y argentinas tendremos los mismos derechos y oportunidades para realizar nuestros sueños y proyectos en el rincón de la Patria donde nacimos o donde elegimos para nosotros y nuestra familia".

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su parte expresó su inconformidad en conferencia de prensa: “La decisión que tomó ayer el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad. Mucha jurisprudencia dice que no se puede tomar una decisión así, y menos de un día para el otro".