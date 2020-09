Alberto Rodríguez Saá le dio duro a los porteños: "Son insoportables"

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, renovó hoy sus críticas contra los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y opinó que "el porteño es insoportable, terrible, todo le chupa un huevo".

En una entrevista en AM 530, Rodríguez Saa apuntó contra los porteños por- en algunos casos- no respetar las medidas sanitarias para combatir al coronavirus. "Se creen que van en la primera clase del Titanic y no se hunden", afirmó el gobernador.

"Todas las saben lunga, 'a mí qué me va a agarrar el virus. Yo viajo a Europa, vuelvo, tengo el virus y chupame un huevo'", expresó Rodríguez Saá y dijo que los porteños, en su mayoría, son muy soberbios.

Pero el gobernador de San Luis no solo criticó a los ciudadanos, sino que fue también contra las decisiones de los mandatarios de Buenos Aires por "nunca tener un presupuesto equilibrado". "Allá dicen que tienen grandes gobernadores, y no tienen un plan, nunca tienen un presupuesto equilibrado, que es lo más importante, lo básico", expresó Saá y afirmó: "Se ríen cuando hablan de San Luis, jamás te van a decir que hacés las cosas bien".

Además, consideró que "ya deberían decirse a terminarla con ese jueguito y decidirse o no a ser una provincia, porque siguen con jefe de Gobierno y no gobernador".

Recientemente, la ciudad de San Luis y otras cuatro localidades vecinas, regresaron a la fase 1 de aislamiento debido al aumento de casos de coronavirus. Se detectó un caso positivo en un funcionario de la Municipalidad de la ciudad de San Luis sobre el que no se pudo delimitar el número de contactos estrechos que mantuvo.

El resto de las localidades del territorio provincial, continúan en Fase 5 de distanciamiento social, preventivo y obligatorio con ciertas restricciones y protocolos vigentes.