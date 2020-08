Acuerdo San Juan: las 10 propuestas que surgieron en la primera jornada intersectorial

Bajo las ideas eje del Acuerdo San Juan, desarrollo y derechos humanos, comenzó en la mañana del lunes la segunda etapa en la construcción de ASJ con asistencia perfecta de los representantes de las mesas sectoriales, municipales, legisladores nacionales y provinciales, sanjuaninos con propuestas individuales y periodistas invitados.

Luego de un video introductorio que resumió el trabajo realizado en la primera etapa de mesas sectoriales y las metas del documento final, la coordinadora general del ASJ y ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, dio la bienvenida y destacó esta posibilidad de construir para la pospandemia, pensando el futuro de San Juan con acciones endógenas y factibles.

“ASJ busca salir de la pandemia con una economía menos dañada y acá están las 480 propuestas en ese documento que salieron de las 80 reuniones realizadas. Ahora vamos hacia propuestas a corto plazo, diez propuestas que digan qué y cómo”, dijo la ministra.

Además, Grynszpan aclaró que las sugerencias van a ser parte del ASJ y todo lo que se planteó en mesas sectoriales no quedará afuera, es decir que cuando esta mesa defina sus 10 propuestas no significa que quede afuera el resto de las acciones propuestas.

Los coordinadores explicaron que las propuestas que no queden en los 10 puntos de la agenda pasarán a formar la lista de sugerencias al gobierno que se seguirán trabajando en cada área, como también otros temas que pueden seguir trabajándose a mediano y largo plazo y que podrían formar parte de una futura agenda provincial.

Las principales propuestas englobadas en grandes ejes:

Políticas Públicas, Gobierno e Instituciones

1. Propuesta: Formación y fortalecimiento de redes de trabajo y capacitación entre los miembros del Poder Judicial, con los otros poderes y con la sociedad para permitir un mejor acceso a la justicia.

Cómo: a través de un patrocinio letrado gratuito, la incorporación de defensores oficiales y una mejor articulación del trabajo con los Juzgados de Paz.

Cómo: Impulsar la modernización del Estado: ventanilla única y agilización, la extensión de los plazos de habilitaciones a 3 años con controles periódicos. 2. Reforma de la estructura tributaria de la Provincia. 3. Promoción de emprendedores para el desarrollo de empresas innovadoras y formar recursos humanos adecuada a la demanda empresarial.

2. Propuesta: Hacer de San Juan una provincia sustentable, inteligente y competitiva como condición de la generación de empleo de calidad / Generar políticas públicas que permitan avanzar de manera solidaria hacia un desarrollo económico y social sostenible.

Cómo: Articulación y gestión municipal de las políticas públicas generadas en la Nación destinadas a fortalecer la economía social.

Infraestructura para el desarrollo

3. Propuesta: Hacer de San Juan la primera ciudad / provincia inteligente de la Argentina por medio de la aplicación de tecnologías de la información que permitan la integración de las distintas áreas de gestión y planificación. Conectividad universal

Cómo: por medio de la convocatoria de profesionales, cámaras y emprendedores para integrar esfuerzos aislados.

4. Propuesta: Energía para todos, como derecho que el Estado debe garantizar en todos los departamentos y a todos los ciudadanos. /Recuperación de la Dirección de Recursos Energéticos para eficientizar los mismos

Cómo: Incentivar el desarrollo de plataformas de micro redes renovables, de las energías renovables y la movilidad eléctrica, la capacitación para el desarrollo y mantenimiento y conversión de móviles eléctricos.

Fortalecimiento social

5. Propuesta: Capacitación para la empleabilidad /generar trabajo de calidad

Cómo: Por medio de la creación y puesta en funcionamiento de una oficina integradora que coordine talleres educativos, capacitaciones y programas de formación, constituyendo alianzas entre ONG, universidades, centros de formación y programas internacionales para generar conocimientos y habilidades que la sociedad demande. Impulsar la modificación de la Ley de Empleado Público. Promover convenios con universidades. Optimizar los centros de formación agrotécnicos y de oficios existentes en la Provincia. Promover la articulación redes con el sistema de educación formal, en especial, secundaria.

6. Propuesta: Introducir en el Acuerdo un esquema de comunicación con medios responsables.

Cómo: El desarrollo de una estrategia de comunicación del Acuerdo San Juan con los medios de comunicación responsables de la Provincia: notas, estadísticas, contenidos. Sumar conectividad en toda la Provincia para que todos los canales de aire de San Juan lleguen a todos los rincones del territorio provincial. Permitir que canales y radios de San Juan estén en las señales satelitales.

7. Propuesta Creación de un régimen de proyectos sociales y culturales

Cómo: Fortalecimiento de espacios de equipamiento a cultos y ONGs

8. Propuesta: Garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles del sistema educativo en este proceso de bimodalidad.

Cómo: Mejorar el acceso a la conectividad y la capacitación a los docentes. Fomentar la devolución del docente. Consolidar equipos de trabajo en las instituciones educativas que incluyan a toda la comunidad educativa y potencien el desarrollo de las competencias de los alumnos.

Desarrollo económico

9. Propuesta: Construcción y puesta en funcionamiento de un polo científico tecnológico abierto a toda la sociedad para que ésta pueda participar, se capacite y aprenda, estimulando la articulación entre actores económicos y científicos; siendo una de sus funciones la promoción científica en los departamentos alejados y el trabajo en la difusión de los aportes de la ciencia a la sociedad. Fomentar el desarrollo del clúster tecnológico, vinculado al área salud y la mejora de la conectividad, considerada un canal de integración y desarrollo social y productivo; puesto que la economía del conocimiento tiene un efecto derrame en términos de telemedicina, capacitación y el comercio.

Cómo: Se requiere de un espacio que el Estado ponga a disposición de este proyecto. Financiación para la construcción. Promover la articulación con institucionales interesadas en colaborar con este proyecto como el Conicet, las universidades, la CECyT, entre otros.

10. Propuesta: Impulsar la competitividad productiva de San Juan

Cómo: 1.Máster plan de agua. Investigación y reactualización de los conocimientos sobre usos eficientes del agua. 2. Desarrollo de colonias agrícolas con el concepto de kibutz 3.Reconversión energética promoviendo la producción y empleo de energías renovables, en especial fotovoltaicos. 4. Formar recursos humanos en mandos medios en el sector energético y metalúrgico. 5. Fomentar polos tecnológicos en parques industriales. 6. Promover la retención del capital humano en los departamentos. Capacitación personal de la salud, especialidades. 7. Creación de una empresa mixta provincial que profundice en temas energéticos y de fibra óptica para mejorar la competitividad productiva. 8. Plan logístico: corredores seguros para el traslado de productos y bienes.

Ejes

Políticas Públicas, Gobierno e Instituciones

Agenda Legislativa

a- Ley de Ordenamiento Territorial con el concepto de ciudad con servicios más económicos

b- Generar incentivos de sistemas fiscales y crediticios para estimular la economía circular

c- Reglamentación de la Ley de Generación Energética Distribuidas. Aprovechamiento de licencias energéticas

d- Ley de Compré Social / Local (cupos asociativismo)

e- Proyecto de Ley de Mecenazgo.

f- Impulsar Ley sobre Transmisión por Señales Satelitales de canales de aire y radios provinciales

g- Modificación Ley para Plan Estratégico de Formación y Capacitación Laboral (ley 377- A- art 1 inc. 16 y art. 139 inc. A) (modificación ley 377 art. 87, modificación Ley 337- O art. 67 ex ley 5732)

h- Actualizar la legislación turística y sanción de Ley de Declaración de Emergencia Turística.