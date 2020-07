Vía libre para el jury al juez Flores: calificaron de "improcedente" el pedido de suspensión

Luego de que el Jurado de Enjuiciamiento lo suspendiera y de que el Fiscal General Eduardo Quattropani pidiera que se lo investigara por la supuesta comisión de un delito, el juez Pablo Flores pidió la suspensión del jury por problemas de salud. Finalmente, se supo que el Tribunal no le hizo lugar a la solicitud del magistrado y calificó de improcedente el pedido de Flores.

El jury resolvió "no hacer lugar al pedido de suspensión de plazos y de proceso solicitados", pedido al que calificó de "improcedente". Al mismo tiempo, el Tribunal resolvió "desestimar el pedido de realización de una Junta Médica". Sobre este último punto, el Tribunal de Enjuiciamiento dijo que tampoco se admite la Junta Médica porque el juez Flores no se encuentra sometido a este proceso por incapacidad física o mental sino por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo, resultando improcedente que el Tribunal investigue una causal que no generó la intervención del juzgado en el que se desempeñaba.

El magistrado quedó en la mira luego de que el juez subrrogante del Primer Juzgado Correccional -Juan Pablo Ortega del Río- pidiera que fuera indagado por sus acciones en el caso contra el comisario Padilla, que fue procesado. Aunque la Corte es la única autoridad que define la entrega de una movilidad radiada de un depósito judicial, el magistrado le habría dado el permiso a Padilla de utilizar una camioneta para cuestiones personales.

Esta presunta ilegalidad, para Ortega, suponía una investigación más profunda pero como el juez tiene fueros, primero debe perderlos para ser sometido a un proceso judicial como lo sería la indagatoria que ya fue solicitada.

En sus fundamentos, Quattropani sostuvo que el magistrado violó la ley al ceder el vehículo y pretendió dar apariencia legal a ello. Además, alegó que Flores sabía que el título de propiedad, la cédula verde y la cédula de autorizado de la camioneta eran apócrifas, por lo que debía declararse incompetente para investigar la causa, ya que es materia de investigación de la Justicia Federal. Sin embargo, no lo hizo y por eso aseveró que "cajoneó el expediente".

Sobre el pedido de suspensión de plazos, el jury argumentó que la ley prevé que para el ejercicio de la defensa no es necesario que el imputado esté. Cabe destacar que Flores presentó ante los miembros del jury tres certificados médicos (uno psíquico, otro psicológico y otro cardiológico) para que se evalue su estado de salud.