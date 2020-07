Una figura clave de La Cámpora dio positivo de coronavirus

View this post on Instagram

Queru00eda contarles que di positiva de coronavirus. Por lo tanto voy a mantenerme aislada como indica el protocolo sanitario. u202c u202aDurante estos du00edas, seguiremos trabajando de forma remota, por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes. u202a#Mu00e1sUnidosQueNunca u2764ufe0f