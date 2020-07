Fuerte apoyo de CFK a Guzmán por la negociación de la deuda

Tras la negativa a la oferta argentina y la contrapropuesta del grupo de acreedores más duros, la vicepresidenta Cristina Kirchner respaldó fuertemente al ministro de Economía, Martín Guzmán, y defendió su estrategia para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera. El propio presidente Alberto Fernández ya remarcó que el país no aceptará un cambio de condiciones a la última oferta.

En su cuenta de Twitter, Cristina publicó un video que resume la participación de Guzmán en un programa de la señal de noticias TN. "Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua", fue el mensaje de la vicepresidenta con un video con las declaraciones del funcionario.

En esa nota, Guzmán criticó el accionar de los bonistas y aseguró que aceptar la propuesta hecha por los grupos Ad Hoc significaría ajustar los haberes jubilatorios.

"Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener que ajustar jubilaciones, y eso es algo que no vamos a hacer", sostuvo el ministro. En esa línea, añadió: "no queremos comprometernos a algo que no vayamos a poder cumplir, no comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que le permitan recuperarse".

Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua. pic.twitter.com/y9jqmffxei — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2020

"No nos queremos pelear con nadie, vinimos a solucionar un problema que Argentina ya tenía. No hay deudor irresponsable sin acreedor irresponsable. No les estamos pidiendo que pierdan, sino que ganen menos", recalcó Guzmán.

A través de un comunicado, el jefe de cartera ya había fijado su posición apenas se conoció la nueva oferta de los acreedores con capacidad de bloqueo: "Acá hay un país. Acá hay familias. Hay personas. Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia".