Trotta analizó el regreso a clases en San Juan ¿qué dijo?

“Hemos conversado esta semana con el gobernador Sergio Uñac sobre la posibilidad de analizar el regreso y compartimos una mirada de que el regreso al aula necesita dos componentes centrales. Por un lado, en el campo epidemiológico vinculado a la circulación del virus que implica el desarrollo de un protocolo que venimos trabajando hace semanas, para disminuir la posibilidad de contagio. Y por el otro lado, la necesidad de construir consensos con todos los actores del sistema educativo a partir del diálogo. Creemos que debe estar todo listo para el momento que la salud y ese consenso social nos permita regresar a las aulas y en eso estamos trabajando”, dijo el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, sin dar fechas sobre la vuelta a las aulas en la provincia.

El funcionario de Alberto Fernández dio una entrevista este miércoles a Radio Colón, donde se mostró cauto con la idea de retomar las clases presenciales. Días atrás desde el Gobierno local empezaron a hablar de un plan en estudio, de regreso de los alumnos del último año de cada nivel más otros de escuelas rurales, pero no se ha confirmado cuándo.

Trotta aseguró que “nuestro objetivo es no apurarse para el regreso a las aulas, estamos transitando el otoño rumbo al invierno y eso también es una complejidad vinculado a todo lo que pasa con las enfermedades respiratorias”. Y volvió a destacar el concepto de “consenso social” como requisito para la vuelta a clases: “Hay que seguir dialogando no sólo para tener listos los consensos y protocolos, sino también a partir de ese diálogo encontrar el mejor momento para el regreso a las aulas”.

El ministro analizó viable el regreso de los chicos de escuelas rurales entre los primeros: “lo hemos conversado y eso puede ser una alternativa que implica partir no solo del diálogo a nivel nacional sino también en la provincia, con los docentes, con las familias y los estudiantes. Todo hace presuponer que la vuelta en la ruralidad no sólo en San Juan sino en toda la Argentina, en aquellos lugares donde no ha habido importante circulación del virus, va a ser previa”. Y dio como ejemplo del protocolo que el docente debe ser de la zona de la escuela, para evitar el transporte.

Sobre la situación especial de cómo se está intentando educar a los chicos con guías virtuales, evaluó que “el trabajo en el hogar es muy distinto al del aula, en los resultados que se pueden obtener, mucho más en una Argentina atravesada por la desigualdad”. Y remarcó la amplia producción de contenidos en medios de comunicación y la apoyatura con 24 millones de cuadernillos impresos para acompañar la tarea en casas sin conectividad. Aseguró que saben que al momento de regresar a las aulas, se van a notar aún más las heterogeneidades y que se intentarán recuperar los procesos de aprendizaje.