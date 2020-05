Por el cuarto caso, Uñac anunció que echaron a dos jefes del Rawson y a la médica que se contagió

Sergio Uñac dio una conferencia de prensa este miércoles sobre el cuarto caso de coronavirus en San Juan y anunció que echaron de sus puestos a dos jefes del Hospital Guillermo Rawson, además de la médica que se contagió. El mandatario dijo que la actitud de las personas que fueron separadas de sus cargos fueron irresponsables, pero que no quiere que "empañe el trabajo de 15.000 sanjuaninos".

Los médicos separados de su cargo, además de la cuarta contagiada, son Carlos Lescano, jefe de Terapia Intensiva y Sandra Ferrari, jefa de Terapia Intensiva. Esta decisión la tomaron debido a que el contagio de la médica, que también fue apartada del sistema de salud, se dio porque la mujer ingresó a la terapia a ver su hermano incumpliendo los protocolos establecidos por el comité y los médicos.

En su mensaje, Uñac aclaró que la mujer que se contagió recibirá "todos los cuidados de primera calidad que recibieron los anteriores contagiados", pero dejó en claro su indignación por lo sucedido. Aseguró que, al igual que los ciudadanos, sintió "la sensación de que el esfuerzo hecho se ponía en riesgo debido a la responsabilidad".

Sobre esto, el mandatario dijo que "la actitud de una persona no puede empañar los logros que conseguimos entre todos" y remarcó que la provincia sigue siendo la tercera del país con mejor estado sanitario y que gracias a eso se puede mantener en actividad el 82% de la economía provincia, además de estar lejos de las proyecciones de los médicos de hace 60 días, que aseguraban que San Juan podía llegar a tener 40.000 contagios. "Cuatro casos positivos a esta altura son un éxito, no mío, sino de todos los sanjuaninos. Eso lo vamos a mantener. Los contagios no los podemos eliminar, pero los podemos contener", reflexionó.

"Nada ni nadie nos va a poder decir que (los sanjuaninos) no hemos hecho lo necesario" dijo. "El camino es darle a la paciente todos los cuidados que requiera, asegurarle los cuidados, cumplir los protocolos. Hemos ido sobre todos los contactos de una actitud irresponsable, de una doctora que no supo, no sólo no cuidarse a ella, sino que no supo cuidar a sus pacientes y ni siquiera a sus progenitores", aseguró Uñac, ya que la mujer visitó a sus padres.