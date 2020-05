¿Qué opinaron los gremialistas sanjuaninos sobre la suspensión de aumentos a estatales?

La ministra de Hacienda Marisa López anunció este miércoles en conferencia de prensa la suspensión del Gobierno de San Juan de suspender el aumento de sueldo que se había acordado con los estatales de la provincia. Esta medida se debe a la grave situación de las cuentas provinciales debido a la pandemia en los últimos meses.

Ante esto, Tiempo de San Juan consultó sobre esta situación con el titular de UPCN (Pepe Villa), de ATSA (Alfredo Duarte) y de UDA (Roberto Rosa). Cabe destacar que Luis Lucero de UDAP no atendió los llamados telefónicos de este medio.

De esta manera y tal como estableció el Gobierno, estatales de la provincia no cobrarán el 8% restante del aumento que acordaron en marzo hasta que "no vuelvan los niveles de recaudación provinciales", que tanto por impuestos internos como por la coparticipación ha sufrido una merma importante. Las mejoras salariales suspendidas son las que estaban pendientes para mayo, del 3.5%, y la de julio del 4.5%.

Roberto Rosa, titular de UDA:

“Esto nos cae muy mal, nosotros hemos estado abogando en todo momento por la vigencia del acuerdo paritario. Indudablemente estamos ante una emergencia sanitaria y económica que es muy grave. Mañana me voy a juntar con miembros de la comisión directiva para evaluar esta situación. Lo que más preocupa en estos momentos, más allá del congelamiento de la actualización de salarios, es la inflación que hay. Algo tendría que hacer el gobierno porque la plata no le alcanza a nadie. No estamos conformes, nos preocupa esta situación, teníamos expectativas de que el acuerdo paritario continuara vigente”.

Pepe Villa, titular de UPCN:

"No llega el dinero correspondiente de la coparticipación, no se ha recaudado lo de siempre y no alcanzan los recursos para el aumento. Además se ha ralentizado la deuda pública. Me parece acertada la medida. Los trabajadores siempre han puesto el hombre, así que no será la primera ni la última vez que suceda esto. Hemos quedado de conversar con Gobierno en agosto. Ahí veremos cómo se comportó la gente y la pandemia, y si podemos recuperar eso que ahora se ha suspendido".

Alfredo Duarte, titular de ATSA.

"Estamos en una situación extremadamente difícil. Más allá de los problemas económicos, tenemos la salud. Es una situación muy grave que ha afectado a todos los trabajadores, sobre todo en el sector privado. Hay que aclarar que no se ha suspendido el aumento, se ha pasado para más adelante. Es un acuerdo que vamos a respetar. Es un momento de mucha dificultad en cuestión económica. Pero esta pandemia ha afectado al mundo y el sistema laboral de todos. Nosotros tenemos que acompañar algunas medidas, en algún punto tenemos que velar en un sentido solidario. Acá hay un problema, que es la salud, y no podemos dejar de reconocerlo”.