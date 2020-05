Tirón de orejas del Gobierno a los empresarios de colectivos por dejar varados pasajeros

El 11 de mayo la actividad en el ámbito estatal volvió no a pleno pero con mayor intensidad, la industria se reactivó y el comercio abrió sus puertas. La "nueva normalidad" aumentó la circulación de personas y el transporte público de pasajeros tuvo que adaptarse para responder a la demanda sin llevar usuarios parados, adecuándose al protocolo dispuesto por el Gobierno Provincial. Para responder como era debido a la demanda, las empresas de transporte público debían incrementar las frecuencias en horarios pico pero no lo hicieron. Es por esta razón que desde el Gobierno les dieron un fuerte tirón de orejas a los empresarios del sector para que la situación no volviera a repetirse el 12 de mayo. El zamarrón surtió efecto y casi no hubo reclamos.

El 11 arrancaron bien temprano las quejas de los usuarios de colectivos. El principal reclamo, que los dejaban varados porque las unidades iban llenas y los pasajeros debían esperar mucho más de lo debido, incluso llegando tarde a sus lugares de trabajo. Los empresarios no reforzaron como era debido el número de unidades circulantes en los horarios picos. Ante la situación generalizada, desde el Ministerio de Gobierno llamaron a los empresarios del sector para exigir que cumplan con lo establecido por el protocolo.

Además del llamado de advertencia, se incrementaron los controles en todos los ingresos a la Capital desde los departamentos. Los inspectores además de verificar la frecuencia, pusieron el ojo en la cantidad de pasajeros transportados en cada unidad. Se detectó una unidad con tres usuarios parados. Al mismo tiempo, se realizaron inspecciones en los tramos Albardón-Chimbas y Pocito-Rawson.

Por el momento no se aplicaron multas porque se está apelando al diálogo. De igual modo se labraron actas de constatación que serán enviadas a los Juzgados de Faltas. Pero lo que se buscará es que prime la buena voluntad en tiempos de pandemia.

Desde que comenzó el aislamiento, el 20 de marzo pasado, los colectivos se manejaron con el ritmo de día sábado, debido a la mínima cantidad de trabajadores afectados a tareas consideradas esenciales. Es una realidad también que el descenso de pasajeros afectó a los empresarios del sector pero no son los únicos que están sufriendo el cimbronazo y este es un factor que pesa a la hora de los reclamos.

Las multas

El monto de las multas está regulado directamente en el Código de Faltas, en el inciso “L” del artículo 162. La gama de multas va

desde los 40.000 hasta los 150.000 pesos. El juez de Faltas dispone el monto aplicable a la infracción detectada. Un criterio diferenciador sería que un chofer haya circulado con 23 pasajeros a bordo y otro que lo haya hecho con 55. Ambos cometieron una contravención, pero en diferente magnitud.