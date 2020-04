Uñac, alerta sobre el coronavirus: "Debemos prepararnos para una etapa aún peor"

El gobernador Sergio Uñac llamó a los sanjuaninos a ser respomsables y cuidadosos, anticipó una salida paulatina de la emergencia y dijo que hay que estar preparados para momentos peores. El mandatario analizó la situación de la pandemia en San Juan en conferencia de prensa este miércoles, junto a la ministra de Salud, Alejandra Venerando, quien dio precisiones sobre las proyecciones del COVID-19 en la provincia, en el peor de los escenarios.

"Muchas gracias por el esfuerzo que vienen generando desde el Gobierno Provincial junto al Gobierno nacional que han trabajado en sincronización con la sociedad, para mitigar a esta pandemia", inició el discurso Uñac, hablando del esfuerzo de los ciudadanos en el mismo camino que el Estado. Destacó que como Gobierno buscarán "un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede".

Estas son las consideraciones que realizó:

-Escuché atentamente las precisiones de la ministra Venerando es necesario poner en consideración que las medidas que lo que estamos haciendo es anticiparnos para mitigar no creo que para eliminar sino para mitigar los efectos de esta pandemia en San Juan.

-Por eso los datos de esta proyección revelan la gravedad y la magnitud que esta pandemia puede tener en la provincia. Debemos tener conciencia y actuar en consecuencia.

-Lamentablemente todavía no ha pasado la emergencia y debemos prepararnos para una etapa que pueda ser aun peor.

-No podemos evitar la presencia del virus pero sí atenuar su impacto. Entre todos tenemos que prepararnos para que no desmantele el sistema sanitario.

-En este sentido hemos tomado acciones para evitar contagio y protección social de los sectores más vulnerables.

-Pido que sigamos respetando las disposiciones de Salud Pública y de la Policía que están diseñadas para que nos cuidemos entre todos los sanjuaninos.

-La pandemia no sólo es una amenaza a la salud, sino que trae consecuencias negativas en la economía. Por eso, sin descuidar la perspectiva sanitaria estamos analizando con todos los sectores de la provincia reactivar paulatinamente ciertas actividades económicas, cumpliendo los protocolos sanitarios sin excepción.

-Estamos ante una encrucijada: gestionar la atención de salud de los sanjuaninos y evitar que se deteriore la economía sanjuanina

-Ayer hubo una teleconferencia con el presidente de la Nación y hemos quedado en estos días elaborar propuestas elevarlas al Gobierno nacional y en días más ver los pasos a seguir en la salud y la economía, priorizando la salud por sobre la economía, de nada sirve una reactivación si es riesgosa para nuestra comunidad.

-Como Gobierno buscaremos un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede, siendo realistas y precavidos en cada una de estas acciones.

-Cualquier medida de reactivación paulatina requerirá que más sanjuaninos vayan saliendo del aislamiento preventivo, pido con especial insistencia que seamos mas responsables y cuidadosos aun.

-Creo importante insistir en que todavía no ha pasado la emergencia y la vida de todos estará en riesgo si no somos responsables y cuidadosos. Quien no tenga la obligación de salir, que se quede en casa. Responsables y cuidados, que sea nuestra marca registrada hasta que esto termine.