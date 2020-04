Municipios controlarán precios: ¿qué opinan los intendentes de San Juan?

Este lunes Nación publicó un DNU en el que habilita a todos los municipios del país a salir a controlar los precios en almacenes, súper y otros negocios para que no haya sobreprecios. Incluso, gracias a esta medida, las intendencias estarían en condiciones de sancionar a los empresarios que remarquen sus productos por encima de lo que costaban el pasado 6 de marzo.

San Juan ya se había adelantado a esto y desde hace alrededor de una semana Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción, y los municipios sanjuaninos habían acordado que los trabajadores de las comunas se sumen a los controles de precios.

Ahora, con la nueva medida de Nación, las intendencias seguirán controlando y tendrán otras herramientas, ya que el decreto habilita a los municipales a imponer sanciones. Tiempo de San Juan consultó con los intendentes de la provincia para saber qué les parece la medida y también para que cada jefe comunal comente cómo se están dando estos controles y qué productos irregularidades detectaron, si es que lo hicieron.

Miguel Vega – Jáchal

“Todavía no tenemos los parámetros de Nación, pero ya veníamos trabajando con la gente de Defensa al Consumidor porque en Jáchal tenemos una delegación. Ellos, en conjunto con los inspectores de la Municipalidad, son los encargados de recorrer los comercios y controlar que no haya sobreprecios. Dentro de todo los comercios están respetando los precios y por ahora no ha habido sanciones”

“Me parece muy bien que los intendentes tengamos la facultad de controlar los precios, en estos tiempos hay que cuidar más que nunca al vecino”.

Jorge Espejo – Iglesia

“Desde hace un tiempo estamos trabajando con inspectores que a diario recorren los comercios. Además hemos puesto a disposición del vecino líneas telefónicas para que hagan la denuncia, pueden llamar o mandarnos fotos del ticket. Por ahora no hemos recibido denuncias formales, pero la gente se manifiesta a través de los medios de comunicación así que estamos muy atentos a eso”.

Rogelio Cerdera- Capital- Designado por el intendente

"Nosotros estamos a la espera de la publicación del DNU. No obstante ello estamos trabajando en forma conjunta con Defensa al Consumidor. No está muy claro cuáles van a ser nuestras facultades. De todas maneras estamos inspeccionando los locales para ver que no tengan sobreprecios.



Los que no se cumplan retroactivos al 6 de marzo de 2020. Hasta ahora se han efectuado controles sobre un poco más de 110 comercios. En 20 hay infracciones por sobreprecios. Los productos más caro fueron en frutas, verduras, azúcar, aceite y en otros casos fideos y otros productos básicos.



El acta de infracción va a Defensa al Consumidor y ellos toman una medida. Nosotros no podemos clausurar"

Jorge Castañeda- intendente de Calingasta



"En los próximos días vienen los profesionales a actualizar a nuestros inspectores. En estos días estaríamos haciendo el control con nuestra gente. Nosotros tenemos 4 inspectores que son oriundos de las cuatro zonas del departamento. Hemos hablado de cómo se está dando en otros municipios, pero queremos tener la metodología para actuar aquí"

Jorge Palmero- Intendente Angaco



"Tuvimos una reunión con el viernes pasado. Estuvimos organizándonos con el personal nuestro. Estamos esperando el decreto, pero ya veníamos trabajando en esta dirección. Porque efectivamente veníamos detectando algunas irregularidades. En verduras y otros productos básicos nos llegaron desfasajes de los precios. Con este DNU vamos a poder actuar de manera más efectiva. Con esto tendríamos la autoridad necesaria para sancionar a quien cometa la infracción."

Fabián Martín - Intendente de Rivadavia



“Me parece extraordinario, una buena medida que cuida el bolsillo de los vecinos. Fuimos el primer municipio en trabajar con Defensa al Consumidor, firmamos un convenio y al día siguiente el gobernador sacó un decreto, anticipándose a la medida nacional. Hemos inspeccionado ya casi 50 comercios en todo Rivadavia y hemos encontrado dos con sobreprecios.



Están saliendo los inspectores todos los días, divididos en tres grupos y abarcan tres sectores diferentes del territorio. Es una tarea que lleva tiempo porque exige un control profundo en los comercios de barrio, ya que el gobierno de la provincia no puede abarcar tanto. Lo que nuestros inspectores han notado es que los precios no se exceden en la mayoría de los casos, salvo algunos que hemos intimados a que bajen los precios, mediante multas. Son precios en productos puntuales”.

Juan José Orrego - Intendente de Santa Lucía



"En el marco de la emergencia sanitaria y priorizando el normal abastecimiento de productos alimenticios, inspectores municipales junto a la dirección de Defensa al Consumidor realizan diariamente el control de precios máximos. Los recorridos incluyen el control de precios y mercadería en almacenes, supermercados, hipermercados y mayoristas en base a los listados de precios máximos confeccionados por la Secretaría de Comercio del interior.



Mediante una resolución, este organismo había decretado que todos los precios deben retrotraerse a como se mostraban en las góndolas el día 6 de marzo. Desde un comienzo hemos acompañado todas las medidas y decisiones que han tomado el Gobierno Nacional y provincial. En ese sentido vamos a seguir trabajando en conjunto”.

Nota de redactor: fueron consultados todos los intendentes de San Juan, los que no aparecen en esta nota son los que no contestaron a los llamados de Tiempo de San Juan.