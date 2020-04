Confirmado: en San Juan se cumplirá al pie de la letra la cuarentena dispuesta por Nación

El viernes por la noche, el presidente Alberto Fernández informó que la cuarentena obligatoria se extendería en las grandes ciudades del país y sostuvo que en el resto del territorio nacional serían los gobernadores quiénes definirían qué debía cambiar en cada una de sus jurisdicciones, si así lo creían necesario. En ese contexto, Sergio Uñac debía determinar si adhería completamente a la decisión del mandatario nacional o solicitaba la flexibilización en algunas actividades económicas.

Este sábado por la mañana, fuentes oficiales le confirmaron a Tiempo de San Juan que la decisión del Gobierno de San Juan es la de respetar al pie de la letra la dispuesto en el Decreto de Necesidad de Urgencia publicado en el Boletín Oficial, en el que sólo están exceptuados algunos servicios como el de los bancos y el que proporcionan gomerías y talleres mecánicos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Nacional había destacado que cada gobernador tenía la oportunidad de elevar un pedido a Nación por la apertura de sectores particulares y que ello sería analizado para luego ser aprobado o descartado, lo que supone un largo proceso. Ante esto, desde la Provincia se resolvió que no harán ningún tipo de solicitud.

“A los gobernadores les pedí que me expliquen en qué lugares podemos liberar la cuarentena. Entramos en una segunda etapa que a mí me gusta llamar cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser, de algún modo, liberada", había manifestado. Sin embargo, San Juan no será de la partida.

De esta manera, la cuarentena obligatoria continuará en el territorio sanjuanino del mismo modo en que se venía dando hasta el 26 de abril, con la única diferencia en el blindaje en las fronteras, que ya se había anunciado la semana anterior con controles más agudos en los límites de la provincia.

Más temprano, la ministra de Gobierno Fabiola Aubone le había comentado a este medio que se estaba analizando qué tipo de permiso de circulación se debe implementar para los trabajadores de las nuevas actividades comerciales excluidas de la prohibición de circulación.

Fernández había destacado la tarea de talleres mecánicos y gomerías quienes tendrán permitido trabajar -al igual que los bancos-para ofrecer el mantenimiento a las movilidades de las personas que realizan servicios esenciales. "Necesitamos de esos servicios tanto para las patrullas de la Policía como para las ambulancias", agregó la funcionaria sanjuanina.

Reapertura limitada de bancos

El aislamiento social preventivo obligatorio que se extiende en San Juan por 15 días más, tras la adhesión provincial a la directiva de Nación, en su tercera fase prevé la apertura de bancos. Las entidades deberán tener un protocolo para ordenar su actividad mediante turnos para la atención al público.

Las sucursales bancarias tendrán que hacer respetar el distanciamiento social y limitar la atención en las ventanillas para el pago de jubilados y asignaciones sociales. El mecanismo ya había sido anunciado días atrás por el Banco Central de la República Argentina.