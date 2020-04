Sigue la cuarentena y los gobernadores propondrán dónde levantarla

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que la cuarentena seguirá vigente hasta el 26 de abril, pero abrió la puerta a modificaciones en provincias y localidades menos afectadas, flexibilizando las condiciones siempre y cuando Nación lo considere adecuado.

El mandatario justificó la decisión explicando que la cuarentena ha tenido buenos resultados, ya que según las estadísticas que había para esta fecha indicaba que podía haber 45 mil casos, cuando en realidad el país cuenta menos de 2000. Este achatamiento de la curva de contagios impulsó la decisión de mantener el aislamiento obligatorio.

Atento a las dificultades que plantea para la economía la extensión por tanto tiempo de la cuarentena, Fernández decidió abrir la puerta a cambios e incluso levantar la medida en zonas de menor riesgo, mientras que se puede intensificar en lugares donde existe la sospecha de más posibilidades de contagio.

Esto significará que los gobernadores argentinos podrán proponerle a Nación hacer modificaciones en la forma en la que se aplica en cada provincia. Si desde el gobierno nacional consideran que los cambios no afectan a la seguridad y salud pública, quedarán vigentes.

Casos especiales

Como el aislamiento obligatorio se extendió y teniendo en cuenta que no se sabe cuánto durará el problema, están considerando hacer habilitaciones especiales para circular o moverse durante la cuarentena.

“Los gobernadores me plantearon que la gente pueda hacer actividad física saliendo de sus casas. Bueno veamos los protocolos y la factibilidad que tenga para cumplirse. Las provincias proponen y nosotros vemos si lo ponemos en marcha. La decisión es del gobierno nacional. Lo que no quiero es volver para atrás. Lo iremos viendo con los infectólogos. Ver qué resguardos tienen las provincias para que no entren nadie y los infecten”, manifestó el Presidente.