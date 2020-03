Olga Riutort en San Juan: graffitis machirulos, su paso por el PJ local y qué opina de la legalización del aborto

Olga Ruitort vino a San Juan para disertar sobre el rol de las mujeres en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y Olga es una referenta dentro del ámbito político local, la única mujer que llegó a ser presidenta del partido justicialista en la provincia. En diálogo con Tiempo de San Juan habló de todo: desde lo que vivió cuando militaba en la provincia hasta su posición ante el proyecto para legalizar la interrupción del embarazo.

Ruitort hizo un recorrido por sus años de militancia dentro del peronismo. Reflexionó sobre el desarrollo de la mujer en política y dijo: “Las mujeres han avanzado en lograr que los hombres compartan. En mis tiempos, empecé a trabajar en política a los 17 años, era muy mal visto que una mujer hiciera política. Las reuniones se hacían siempre de noche, salías a la 1AM, así que todo el mundo, incluso las mujeres decían que qué andabas haciendo y hasta decían que eras “loca”. Eso cambió, hemos ganado mucho terreno, pero el debate y la discusión del poder aún es un desafío. Todavía nos ligan a las organizaciones de temas solidarios, de educación y salud, que son importantes pero en términos de poder aún no hemos llegado, no tenemos igualdad de oportunidades”.

La referenta recordó algunas experiencias machistas que vivió en su paso por la militancia en San Juan. “Hubo una etapa en San Juan que me dolió muchísimo porque escribían en las paredes cualquier barbaridad. Terminó la Dictadura, abre la actividad en los partidos políticos y nosotras dentro del peronismo habíamos armado una estructura de mujeres muy grande, de miles de mujeres en San Juan. En esa época en el justicialismo estaba la rama política, la sindical y la femenina. Era tan grande la red de mujeres que armamos que el que no arreglaba con nosotras perdía las elecciones, entonces para arreglar pedimos la presidencia del partido. Yo fui presidenta del partido porque acumulamos el poder suficiente para que las otras líneas no llegaran a ganar sin nosotras. Esto significó discriminación, “piropos” de todo tipo y muchísimo desgaste afectivo”, detalló. Olga es hasta ahora la única mujer que estuvo al frente del PJ de San Juan.

Para Olga, su gran ejemplo femenino dentro de la militancia política es Evita. Dijo que parte de la tarea de la militancia femenina en la actualidad tiene que ver con empoderar a las mujeres dentro del ámbito político.

El debate del momento es el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para legalizar la interrupción del embarazo. Ruitort se mostró a favor de la despenalización. “Estoy de acuerdo, un Estado debe tener leyes que abarquen a toda la ciudadanía. La mujer que por cuestiones de creencias, políticas o por lo que sea no lo haría nunca, no lo va a hacer. La ley garantiza que aquella que sí lo hace, se salve”.

Olga continúa desarrollando su carrera política en Córdoba, donde es concejal de la Ciudad. Viene a San Juan una vez por mes, porque además de visitar a su madre, va a Barreal, donde tiene una casa y desarrolla un emprendimiento.