Uñac pasó buena noche y está de buen ánimo: qué dice de dónde se contagió

"Está bien, está de buen humor y hemos hablado incluso un poquito de fútbol ayer, del partido de Boca, hemos bromeado de la suerte de Boca. Tomando las cosas como una cuestión normal. lo he visto tranquilo y de buen ánimo. Obviamente tiene ganas de irse a su casa pero tiene que estar por prescripción médica, porque se trata del gobernador, en observación un par de días", aseguró este lunes a primera hora de la mañana el vicegobernador Roberto Gattoni, quien está a cargo de la Gobernación mientras Sergio Uñac está internado con COVID-19 en el Hospital Rawson. "La ministra de Salud me ha dicho que está muy bien y que ha pasado una buena noche", dijo.

Gattoni, en declaraciones a Radio Estación Claridad, informó que "el gobernador ha estado hablando con los ministros hasta el día sábado en la noche, incluso el día de ayer. Yo estoy a cargo porque él está imposibilitado por el aislamiento pero no es porque esté físicamente lejos ni porque tenga impedimento en la comunicación. Estamos restringiendo la comunicación para que esté lo más tranquilo posible, como cualquier paciente, pero ha estado hablando con los ministros y la actividad hoy es absolutamente normal como estaban programadas".

Agregó que es una semana corta ya que el jueves hay asueto y pronosticó que "creo que después del feriado del viernes, la semana que viene, el gobernador ya va a estar otra vez en sus funciones, así que es una cuestión meramente administrativa, está establecido en las normas pero es una cuestión formal". No obstante, la reincorporación del mandatario depende de su evolución y requiere de al menos 10 días de aislamiento. El gobernador dio positivo este domingo 27.

"Ha pasado buena noche, con valores normales y sin fiebre", actualizó el estado de salud del gobernador. Pero aclaró que no ha hablado con él este lunes porque prefiere que descanse ya que el coronavirus trae cansancio. "No hay nada que hablar, tenemos las cosas absolutamente aceitadas. Trato de no molestarlo ni siquiera para saber cómo sigue, porque lo que me informa la ministra con eso me alcanza".

¿Dónde se contagió?

Sobre dónde y cómo se contagió Uñac, Gattoni dijo que "hemos hablado y hemos tratado de hacer... y él dice 'no tengo la menor idea ni en qué circunstancia, ni cómo, ni cuándo me he contagiado porque en Buenos Aires tomo todos los recaudos', de no sacarse el barbijo, de usar alochol, en San Juan lo mismo. La verdad es que no sabe en qué momento ni cuándo, ni qué día ha sido, no tiene la menor idea".

El Vicegobernador dijo que "afortunadamente su familia está bien, han chequeado, están todos aislados pero están todos negativos, no hay nadie contagiado, con lo cual estamos muy tranquilos. No sé con qué ministro ha estado, si ha estado en estos días seguramente estará aislado, no tengo conocimiento. El lunes y martes estuvo en Buenos Aires, el miércoles fue un día corto porque vino a media mañana y después fue 24 y Navidad, ha sido muy poca la actividad gubernamental, más telefónica que presencial, tengo entendido que no hay nadie que haya estado expuesto. Yo estuve el jueves de la visita de Sergio Massa hace más de 10 días".

Aclaró que Uñac está en el área COVID del Hospital que tiene custodia, y con todas las medidas de seguridad que merece la investidura del gobernador de San Juan.