Casi unánime: funcionarios y políticos sanjuaninos dicen que se vacunarán con la Sputnik V

Ya con la vacuna rusa en territorio sanjuanino y tras muchas dudas que surgieron en la antesala de la llegada de la Sputnik V a la Argentina, los políticos y funcionarios sanjuaninos se mostraron casi unánimemente confiados en la efectividad de la fórmula soviética y dispuestos a colocársela cuando les toque.

Siempre aclarando que aceptarán ponerse la vacuna rusa cuando le llegue, ya que Salud Pública ha armado un esquema de vacunación de acuerdo a prioridades, muchos funcionarios y políticos sanjuaninos dieron el sí a esta inmunización que es voluntaria y gratuita.

El esquema de prioridades fijado por Salud Pública local.

A la consiga de Tiempo de San Juan: “cuando le toque con la vacuna rusa, se va a vacunar sí o no”, de los políticos consultados, los oficialistas provinciales respondieron todos que sí. Por su parte, y en la oposición algunos dieron el sí rotundo, otros un no rotundo y otros se mostraron dubitativos. Y la mayoría, tanto justicialistas como opositores, hizo sus consideraciones de que están respondiendo sobre cuando les llegue, es decir, no pidiendo que los vacunen primero ni ningún privilegio por ocupar cargos en la función pública. De hecho, la pregunta va por el lado de la confianza hacia la vacuna no sobre sus deseos de primerear.

En el caso del vicegobernador Roberto Gattoni, que está en el grupo de los mayores de 60, respondió que “cuando me toque sí”. Y miembros del gabinete de Sergio Uñac como el secretario de Ciencia y Tecnología, Tulio del Bono (también mayor de 60), la ministra de Hacienda, Marisa López y quien la secunda Gerardo Torrent dieron el sí rotundo, al igual que la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan. “Obvio que sí”, dijo el titular de Deportes, Jorge Chica, casi en similar respuesta que el “Sí, obvio”, del secretario de Seguridad Carlos Munisaga. Este último pasó por la enfermedad días atrás. El secretario de Transporte, Jorge Armendáriz, que también fue víctima de coronavirus, se sumó por la afirmativa.

Vicegobernador Gattoni.

También están dispuestos a vacunarse los intendentes oficialistas Juan Carlos Gioja (Rawson), quien lo consideró “lógico”, al unísono del ullunero Leopldo Soler.

Los legisladores oficialistas también opinaron que sí. Uno de los más entusiastas es el diputado nacional José Luis Gioja quien respondió “Siiiii!! Con la que llegue primero”, y argumentó que está dispuesto “porque cumple con todos los requisitos de ANMAT”. También respondieron el diputado nacional Francisco Guevara: “Sí me la colocaría llegado el caso, pero dejo en claro que la prioridad de colocación la tienen los trabajadores esenciales y que están en la línea de combate ejemplo: personal de salud, seguridad etc, trabajadores esenciales. ELLOS SON PRIORIDAD”. La senadora Cristina López también dijo que “sí me vacunaré porque ha sido aprobada por el Anmat, organismo serio con validación científica”.

El líder de la CGT local y diputado provincial por el PJ, Eduardo Cabello, dijo que sí, cuando acaba de recuperarse del COVID-19.

Opositores

Los más conocidos referentes de la oposición se mostraron con diferentes posturas. El senador Roberto Basualdo dio el sí claro pero no sólo con la rusa: “cuando me toque el turno de vacunarme, cualquier vacuna que esté aprobada por el ANMAT me la voy a poner, no tengo un problema ideológico sino científico, si está aprobada no hay ningún problema”. Los hermanos Orrego, el diputado nacional Marcelo y el intendente Juan José, dijeron ambos que sí y aclararon que era la respuesta en el escenario que les corresponda, es decir, sin pensar que deben ser vacunados como privilegio político. Senador Roberto Basualdo.

Por su parte, el intendente de Rivadavia se mostró dubitativo: “debo consultarlo con un especialista pero en principio no porque ya tuve el virus y estoy inmunizado”.

El presidente de Actuar, Rodolfo Colombo, respondió que: “en principio y aprobada x Anmat sí... Ahora sí, cuando lleguen todas y nos toque, prefiero alguna que tenga superada la fase 3... como la Pfizer”.

También se mostró con dudas el diputado nacional macrista Eduardo Cáceres: “Ya pasé por el Covid, me dieron el alta el 9 de noviembre, con lo cual al no está claro si uno puede volver a contagiarse. No me vacunaría hasta que haya más certeza”.

Más sí, de otros funcionarios

Otros funcionarios del sello político del actual gobierno opinaron que sí, con amplios argumentos, como el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, quien dijo que “porque si es algo bueno para mi salud, ¿cómo la voy a rechazar? Estoy convencido de que nos va a ayudar muchísimo aparte de los cuidados que debemos seguir teniendo en cuanto al barbijo, lavado de manos, etc”.

Por su parte, el Director de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Carlos Goya, opinó que “Sí me la pondría, seguramente no al principio porque no soy grupo de riesgo, ni entro en los servicios esenciales que la van a recibir antes. Y estoy convencido de que el camino a dejar atrás esta pandemia es vacunando a la población”.

El titular de ANSES Rawson, por su parte, Raúl Romero, indicó que “sí claro, entiendo que la vacuna como tal cumple con las normas y los controles suficientes para ser inoculadas a la población. Es una luz de esperanza en la lucha contra esta pandemia que tanto nos afectó, incluso con la pérdida de familiares y amigos. Me parece acertado que se comience con el personal de salud, ya que son los que están en la primera línea frente al Covid 19”.