Uñac está internado en terapia, pero no tiene comorbilidades

La ministra de Salud, Alejandra Venerando, convocó esta tarde a una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la salud del gobernador Sergio Uñac, que dio positivo de coronavirus este domingo. El mandatario actualmente se encuentra internado en terapia del área Covid, con antibióticos y en buen estado general, según informó Venerando. Además, ya no tiene fiebre y permanece con un buen nivel de saturación de oxígeno. Y un dato no menor es que el paciente no posee comorbilidades.

"En estos momentos se encuentra estable, bajo tratamiento, según protocolos del Sector Terapia COVID del Hospital Dr. Guillermo Rawson", informaron desde el parte oficial de Salud. También se dijo que le realizaron los estudios correspondientes, una tomografía de torax y laboratorio.

En este orden de ideas la ministra aseguró que el gobernador permanecerá algunos días más hospitalizado, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos serán, se estima que sean al menos dos. Sus familiares más cercanos se encuentran aislados.

"Quiero contarles que durante la mañana he sido notificado como positivo Covid-19. Me encuentro bien, haciéndome los chequeos correspondientes. Cumpliré con el aislamiento y con cada uno de los recaudos para cuidar mi salud y la de todos. Seguiré trabajando, con él compromiso de siempre, por cada uno de los sanjuaninos. En esta época tan especial, les pido que se sigan cuidando como lo vienen haciendo", escribió esta mañana Uñac.