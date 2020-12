Una senadora sanjuanina, en el medio de las especulaciones por el aborto

Una fuerte disputa por los votos en el Senado se ha desatado en estos días, previos a la fecha clave del 29 de diciembre en que se votará por sí o por no al proyecto de legalización del aborto aprobado en Diputados. El número mágico es 36 (son 72 con un ausente por licencia), los necesarios para obtener la mitad de la Cámara Alta sin forzar el desempate de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y aparecen en la mira varios senadores, entre ellos la sanjuanina Cristina López Valverde.

Para conseguir la aprobación, la campaña verde encabezada por el propio gobierno nacional de Alberto Fernández negocia con legisladores propios y extraños, por la mano levantada o al menos por una repentina ausencia si están identificados con el voto celeste. Del lado del rechazo también hay fuertes lobbies para contener a los legisladores que podrían perder. Todo, en medio de un fuerte manto de silencio, que igualmente trasciende.

Entre los propios del Frente Todos hay varias situaciones: están los identificados a pleno con el rechazo y que ya lo hicieron en 2018, hay otros que también votaron en contra pero que ahora podrían ser más permeables a los argumentos oficiales. Entre estos últimos figura Cristina López Valverde, quien de todos modos no es la única.

Senadora Cristina López.

En el mismo grupo figuran otros legisladores oficialistas que votaron en contra y ahora están dando señales que podrían indicar un cambio: el salteño Sergio Oso Leavy, quien se reunió en público con el presidente Alberto Fernández; el catamarqueño Dalmacio Mera, quien hizo declaraciones en su provincia indicando el proyecto “está mejorado” respecto al 2018; o el correntino Carlos Espínola, quien dio indicios de que podría no asistir por diferencias formales.

La diferencia entre hace dos años y ahora es que el proyecto proviene del Ejecutivo, es decir que tiene un alto interés en que se apruebe. A Cristina López ya la han contactado las autoridades nacionales que siguen de cerca el anuncio, según dijeron a Tiempo de San Juan fuentes políticas con acceso a esas esferas.

La senadora albardonera no habla en público sobre el tema, incluso ha restringido los contactos privados en estos últimos días, ante el huracán de llamados que recibe tanto ella como el resto de los senadores. Pero lo que le dicen los emisarios nacionales -relacionados con Vilma Ibarra o Elizabeth Gómez Alcorta, según supo este diario- es que ella es mujer, que ha venido acompañando al bloque en esas leyes sociales, que forma parte de la comisión de la mujer.

Hasta el momento, las fuentes políticas indican que López no se ha comprometido ante ellos con nada, ni siquiera se mostró informalmente dispuesta a considerar modificar su voto respecto del 2018. No anticipó si va a reiterar el voto en contra del proyecto, ni si considerará una modificación. Sí confirmaron que ha recibido esos contactos de emisarios nacionales intentando persuadirla.

La votación será virtual y la vicepresidenta podría desempatar.

Los últimos cálculos en el poroteo de las voluntades indicaban una paridad de 33 voluntades cada uno con 5 en duda (el restante es el suspendido tucumano José Alperovich, de voto celeste en 2018), lo que abre la posibilidad a cualquier resultado. En el gobierno nacional especulan con la posibilidad de bajar la cantidad de manos levantadas por el rechazo, lo que convertiría en más accesible la aprobación con menos votos.

Por eso, cuentan con que el ex presidente Carlos Menem -de voto celeste en 2018- no pueda votar ahora por motivos de salud, y bajar a algunos otros: Leavy, Mera y Espínola podrían formar parte de esa estrategia, por eso figuran en el casillero de los dudosos para la campaña celeste que contabilizan a sólo 32 votos seguros. Lo que permitiría que se apruebe con 32, y el desempate de CFK si fuera necesario. Claro que esta vez, a diferencia de Diputados, la sesión será remota no presencial, por lo que será más difícil justificar ausencias.

En la campaña verde se muestran optimistas, aunque saben que del otro lado no se quedarán de brazos cruzados. Muestran como prueba de su supuesta “eficiencia” el resultado de Diputados, donde consiguieron más votos de los previstos (el resultado final fue de 131 a favor contra 119 en contra), entre ellos algunos que en principio resultaban muy lejanos poder conseguir y finalmente los tuvieron de su lado. Como el del sanjuanino Francisco Guevara, de una provincia que en el 2018 votó 9 a 0 o pensaban que ahora sería muy difícil conseguir un respaldo.