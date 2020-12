Francisco Guevara: "En mi provincia me tratan de asesino por estar a favor del aborto"

"En mi provincia han difundido mi número de teléfono, me dicen que no tengo que volver. En mi provincia me tratan de asesino y paradójicamente voy a ser papá de una bebé en dos meses y quiero quedarme tranquilo de que sepa que su papá pasó por esta banca y trabajó y aportó un granito de arena para aportar derechos" fueron las palabras que utilizó el diputado justicialista Francisco Guevara, el único sanjuanino en manifestarse a favor de la ley de aborto.

A lo que agregó: "En un día histórico, me siento orgulloso como joven, como legislador del interior y como legislador de una provincia donde se aplicó uno de los derechos más importantes hacia las mujeres. En San Juan fue donde las mujeres votaron por primera vez y yo vengo de esa provincia. También soy de una generación donde hablar de sexo en la escuela o en la casa era mala palabra. Soy de una generación en las que se escondieron manuales, preservativos y tuvimos que aprender de sexualidad en la calle"

El diputado Guevara había declarado que iba a escuchar todas las voces antes de definir su posición y fue recién este jueves por la mañana, horas antes de que empiece el debate en la Cámara de Diputados que se manifestó a favor de la legalización del aborto. En diálogo con Canal 13 había expresado: "he puesto lo mejor de mí, desde que entró el proyecto de ley al Congreso, me despojé de mis creencias personales y entendí como legislador tenía la responsabilidad de no salir sesgado por las creencias personales que a mí me invaden para sentar posición, porque entiendo que es una problemática que existe, por lo que mi voto será a favor de este proyecto de ley".

Mirá su discurso completo: