Uñac: “Los contagios van a crecer pero nosotros seguimos como venimos, en Fase 3”

“Los contagios van a crecer pero nosotros seguimos como venimos, en Fase 3, con bastantes habilitaciones más allá de Fase 3 original, no vamos a imponer por ahora mayores restricciones”, ratificó este martes Sergio Uñac sobre el escenario que acaba de definirse en San Juan de circulación viral provincial.

El gobernador, en rueda de prensa desde Caucete donde participa de actividades por el aniversario de la comuna donde justamente se inició el brote el mes pasado, dijo que “es un aprendizaje diario, lo vemos en el mundo que tiene un segundo brote”.

Sobre la situación provincial, indicó que “no hay variación en cuanto a cómo venimos, es importante que lo diga porque ayer vi una conferencia mía de agosto que la han puesto ahora y hay ganas de confundir”, dijo sobre la versión de que la provincia volvía a Fase Uno. “La comunidad debe informarse por los medios de comunicación y canales oficiales y si es por es por redes debe ser por las que dependen de fuentes oficiales, cualquier otra cosa es desinformación”, agregó sobre las fake news o noticias falsas.

Advirtió que “debemos reconocer los esfuerzos que hemos hecho los sanjuaninos de 210 días de estar en cuarentena, seguimos siendo de las provincias que tienen menor contagio, pero los contagios van a seguir creciendo, porque esto es una pandemia. Nosotros somos de los privilegiados que hemos logrado sostener esto, de hacer que haya todavía un uso equilibrado de camas de terapia intensiva, de respiradores. Los contagios van a crecer pero nosotros seguimos como venimos, en Fase 3, con bastantes habilitaciones más allá de Fase 3 original, no vamos a imponer por ahora mayores restricciones”.

A la par, analizó: “Sí decirles a los sanjuaninos que tenemos que cuidarnos. Empezamos de una etapa que si limitamos la actividad económica afectamos el trabajo y el ingreso de los sanjuaninos, vamos a seguir cuidando eso, pero también cuidando la salud”.

Sobre un eventual regreso a Fase 1, indicó que “decir otra cosa puede implicar un relajamiento, y no queremos relajamiento. Esto es Fase 3 y creo que hay ser prudentes: por ahora quiero ser claro, seguimos en Fase 3 porque los sanjuaninos hemos logrado un estatus sanitario y una estabilidad económica que muy pocas provincias han logrado en el país, seguimos siendo de las provincias con menores contagios. Los contagios por supuesto que crecen y van a seguir creciendo porque para que no crezcan nos tenemos que ir todos a la casa y eso hoy no hay margen social para poder realizarlo”.