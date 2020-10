El Diego también salió a cruzar a Macri: "Ya lo dijo tu padre...

View this post on Instagram

Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es mau0301s el paiu0301s de Ricachou0301n y sus amigos. Y a vos Mauricio, te digo que a miu0301 no me echaste de ninguu0301n lado. Fui yo el que dejou0301 el fuu0301tbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisiou0301n miu0301a, y no le hice mal a nadie. Pero por mau0301s bombas de humo que tires, vos sabeu0301s que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las pru00f3ximas dos generaciones de argentinos. Hacete cargo, querido. Ya lo dijo tu padre...ud83cudde6ud83cuddf7